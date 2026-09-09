OpenAI稱AI破解千禧年數學難題 功勞歸屬掀論戰

美國人工智慧（AI）公司OpenAI今天表示，旗下尚未公開的AI模型已解開數代數學家都無法破解的難題，但這項說法也引發與競爭對手研究人員在功勞歸屬上的爭議。

法新社報導，OpenAI研究人員表示，他們只花短短幾天耗費數百萬美元的算力就破解了所謂的「納維-史托克斯問題」（Navier-Stokes problem）。

OpenAI研究長陳信翰（Mark Chen）告訴媒體：「這對AI研究來說是一大里程碑，而對世界來說，我們更多最艱難的問題都將有可能獲得解答。」

陳信翰表示，運算成本「確實達到數百萬美元」，OpenAI研究人員布貝克（Sebastien Bubeck）還說大約是公司過去取得數學研究成果所花費成本的1000倍。

●千禧難題獎金百萬美元 解答須經嚴格驗證

納維-史托克斯問題是克雷數學研究所（Clay Mathematics Institute）列出的7項「千禧年大獎難題」（Millennium Prize Problems）之一，涉及描述空氣、水等流體如何運動的方程式，應用於飛機設計、天氣預報及血液流動研究等。

每項千禧年大獎難題皆設有100萬美元獎金，自2000年難題名單公布以來僅有1題獲得解答。OpenAI表示，如果他們的研究結果獲得證實，將不會申領獎金。

根據獎項規定，解答必須刊登於經同儕審查的期刊，並在獲數學界接受後經過兩年，克雷數學研究所才會召集委員會審議這項成果。

克雷數學研究所所長布瑞德森（Martin Bridson）告訴法新社：「評估過程刻意不求快速，我們將確保審查絕對嚴謹。」

●號稱AI花88小時解題 引發成果歸屬爭議

根據OpenAI說法，1萬個AI代理合作後於5日找到解答，也就是啟動這項計畫約88小時後。

不過OpenAI提出這項說法數小時前，紐約大學數學家巴克馬斯特爾（Tristan Buckmaster）與OpenAI競爭對手Anthropic的研究人員阿爾波格（Levent Alpoge）公布各自利用AI協助研究3個相關方程式的成果。

巴克馬斯特爾在與論文一同發布的聲明中表示，OpenAI是在他的研究成果傳出後才著手研究這項難題，而且採用他與阿爾波格花數月時間發展出的相同特殊方法。

OpenAI研究人員否認曾接觸競爭對手團隊的研究成果，並表示他們提議共享功勞，但後來發現巴克馬斯特爾與阿爾波格並未解決這項難題。

布貝克說：「在此澄清，我們並未使用他們的提示詞或證明來提示我們的模型或指導我們的AI代理。」

然而OpenAI稍後在社群平台X發文說：「雖然不大可能，但我們無法排除他們使用我們產品所產生的去識別化資料協助改進我們模型的可能性。」