代價恐由所有人承擔…18個航運國警告全球貿易正分裂 航運業高層吐擔憂

全球18個主要航運國家周二警告，當前的武裝衝突、貿易戰與極端天氣對海運供應鏈的衝擊，並非個別事件，而是全球貿易正經歷結構性轉變的徵兆。

由英國、德國、南韓、加拿大與新加坡等國組成的航運諮詢小組（Consultative Shipping Group），透過丹麥海事主管機關罕見發表聯合聲明指出，航運路線愈來愈常被當成施壓工具，也成為風險來源。

美國與以色列2月攻擊伊朗後，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，凸顯區域衝突可能引發全球連鎖效應。從新冠疫情到俄羅斯入侵烏克蘭造成的干擾，也顯示全球供應鏈有多脆弱。

伊朗戰事已推高石油、燃料與天然氣價格，加劇全球通膨，川普政府也面臨結束衝突的壓力。美方曾宣稱荷莫茲海峽已清除水雷，並提出由美國海軍護航通行船隻。

不過，一名了解情況的航運業高層表示，即使有美軍護航，他仍不敢讓船隻通過，因為無人機攻擊等風險依然太高。他上周透露，美國官員私下建議船隻暫時不要嘗試駛出波斯灣。

聲明雖未點名美國或中國，但警告，任由分裂加深，將破壞以全球規則為基礎的海運架構，並提高重要海運咽喉中斷的風險。小組指出，荷莫茲海峽封鎖已證明，航運供應鏈一旦分裂，全球經濟也會跟著分裂。