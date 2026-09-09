日圓猛烈升值哈日族換匯變貴 日美央行決策牽動後市

市場對於日本央行加速升息的預期發酵之下，日圓展開凌厲升勢，連帶影響台灣哈日族的換匯價格。根據台銀最新牌告利率，今天日圓現鈔賣出價0.2089，已經創8月上旬以來、逾1個月最高，推升哈日族旅遊成本。

本週日圓兌美元展現強勁升勢，一度升破153關卡。外電報導，日圓急升的主因為市場預期日本央行將加快升息腳步，促使交易員陸續解除日圓套利交易。

回顧2026年以來日圓走勢，受到美日利差、投資人對日本財政的擔憂以及日本自身經濟結構問題等因素，日圓貶勢洶洶，摜破160大關之後，仍持續探底，最低觸及163價位。直到7月底，美日罕見聯手大動作干預匯市後，得以止貶，9月開始再次啟動猛烈升勢。

外電報導指出，日本央行日本銀行（BOJ）預料將在17、18日舉行的下一次貨幣政策會議上，將政策利率從目前的1.0%左右，上調至1.25%左右，達到約31年來的最高水準。

隨著日圓強勢走升，新台幣換匯價格揮別甜甜價。觀察台銀牌告利率，今天日圓現鈔賣出價為0.2089；和9月1日的0.2015相比，時隔不到10天，同樣是新台幣5萬元旅費，少換約8790日圓，以一蘭拉麵基本款約千圓上下估算，相當於8碗拉麵的價格。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，這波日圓強勢升值，主要反映市場預期日本央行將加速升息，而日圓強漲也抑制美元指數表現、提振亞幣士氣，不過下週除了日本央行利率決議，全球矚目的美國聯準會會議也將登場，目前市場對於升息與否的押注五五波，如果聯準會升息，美元指數獲得支撐，屆時國際匯市又可能有不同表現，必須持續關注。