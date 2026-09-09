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重振西半球影響力 盧比歐訪拉美3國力推貿易協議

中央社／ 巴蘭基亞8日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。路透
美國國務卿盧比歐。路透

美國國務卿盧比歐今天展開拉美3國訪問，並稱哥倫比亞、祕魯、厄瓜多領袖目前與總統川普政府步調高度一致，希望能在可預見的未來，與這3國完成「健全扎實」的貿易協議

路透社報導，華府正加強與拉丁美洲地區在移民、毒品販運等議題上的安全合作，力圖重振美國的區域影響力，包括今年稍早美軍在突襲委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）行動中逮捕委內瑞拉領袖馬杜洛（Nicolas Maduro），同時擴大對共產黨執政的古巴施加的經濟壓力。

盧比歐（Marco Rubio）出訪前在佛羅里達州（Florida）接受媒體訪問時，為美國介入委內瑞拉石油產業辯護，表示先前由中國、俄羅斯與伊朗企業掌控的油田，未來在委內瑞拉民選政府領導下，可望透過與美國合作為委內瑞拉人民創造收益。

盧比歐今天稍晚將在哥倫比亞沿海城市巴蘭基亞（Barranquilla），與哥倫比亞右翼總統德拉艾思普雷雅（Abelardo De La Espriella）會晤。

他本週稍晚將前往厄瓜多，與厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）會面，接著前往祕魯與7月28日宣誓就職的祕魯總統藤森惠子（Keiko Fujimori）會談。

哥倫比亞正尋求美方鬆綁今年7月生效、稅率12.5%的關稅措施，哥國官員曾表示，這項關稅恐衝擊哥倫比亞的出口。

反建制派的艾思普雷雅曾獲川普背書支持，但艾思普雷雅今年8月宣誓就職僅數天後，哥倫比亞就發生規模7.4強震，他已請求美方暫緩實施這項關稅。

盧比歐在雙方會談後表示，早在艾思普雷雅從政前，兩人便已結識多年，並樂見他擔任哥倫比亞領袖。

艾思普雷雅表示，兩人討論他稱之為「巴蘭基亞協議」（Barranquilla Accords）的雙邊合作計畫，內容涵蓋振興經濟以及「強化整個西半球的防禦韌性」。

艾思普雷雅說：「哥倫比亞希望重新鞏固自身地位，成為美國在西半球安全事務上的主要夥伴。」

他並表示，哥倫比亞需要美方在飛機、雷達、無人機、直升機、洗錢防制等安全工具上提供協助。

盧比歐 貿易協議 西半球

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