OpenAI瞄準產業AI市場 低價策略迎戰開源模型

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）表示，OpenAI正在將人工智慧（AI）技術推向專業領域，並以價格優勢與開源模型競爭。

路透社報導，佛萊爾7日在高盛集團 （GoldmanSachs）於舊金山舉行的年度盛會Communacopia +Technology Conference發表談話時說，隨著企業對可針對特定任務量身打造的AI系統需求增加，OpenAI目前正聚焦晶片設計、生命科學與金融服務等領域。

此外，鑑於愈來愈多企業要求AI投資能帶來明確的投資報酬率，OpenAI也在嘗試以企業實際成果而非使用量作為定價依據。

進軍特定產業AI領域並採取更具競爭力的價格策略，反映OpenAI正面臨日益激烈的競爭，包括來自中國的開放權重模型以及Anthropic等競爭對手挑戰。與此同時，企業客戶也愈來愈重視AI投資的實際效益。

佛萊爾表示，OpenAI在開發Jalapeno晶片時使用自家AI模型，從中汲取了良好經驗。她說，這款晶片在9個月內完成了tape-out，也就是晶片設計定案並送交晶圓廠進行生產的階段。

開源和開放權重模型普遍被視為OpenAI、Anthropic等公司最先進模型的低成本替代方案。佛萊爾說，OpenAI最近將旗下成本較低的Luna模型價格下調80%，帶動使用量增加約10倍。她也提到，OpenAI的程式設計工具Codex頗受客戶青睞，目前已吸引2500萬人使用。

佛萊爾表示，從6月到7月，OpenAI的企業營收增加了32%，同期整體年化營收則成長20%。她說，截至年中，企業與消費者業務的營收占比已大致持平，比OpenAI原先設定於今年底達成這項平衡的目標更早實現。

她補充說，部署OpenAI的低成本模型，成本可能比透過雲端服務供應商運行中國開源模型來得低。