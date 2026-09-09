築經貿保護傘兼解AI電荒 韓核電輸美背後的戰略盤算

韓國擬斥千億美元在美建8座核電廠，看似換取關稅減讓的經貿保護傘，實則為美韓迎戰AI電荒與中俄擴張的戰略結盟，美方藉韓工程力補本土斷層，首爾則擴大戰略話語權。

● 千億投資避關稅重擊 韓藉機敲開核潛艦大門

東亞日報（Dong A Ilbo）報導，韓國與美國領袖去年就一項3500億美元投資方案達成協議，其中1500億美元用於造船業，作為交換，華府同意將韓國進口商品的對等關稅稅率由25%降至15%。

針對扣除造船投資後剩餘的2000億美元，韓國政府已擬定相關計畫，預計將多數資金投入美國本土能源開發項目，包括斥資1200億美元用於興建8座大型核反應爐，約占承諾投資總額的近60%，平均每座反應爐造價約150億美元。

值得注意的是，這項宣布也可望為韓美貿易協定的後續討論注入新動能，包括打造核動力潛艦，以及擴大韓國核燃料再處理權利等計畫。

韓美貿易協定去年談定後，韓聯社曾在報導中引述參與談判的韓國產業通商資源部部長金正寬說法指出，這2000億美元投資，並非雙手奉送給美國的資金，而是會基於商業合理性進行，優先挹注在美國營運的韓國企業。

韓國國家安保室室長魏聖洛在同一場簡報中也表示，兩國均認同韓國有必要發展核動力潛艦，美國總統川普也建議雙方持續展開後續協商。

● 韓核電有望叩關美國 迎產業復甦契機

韓國「每日經濟新聞」（Maeil Business Newspaper）報導，韓美研議在美國興建的8座大型核電廠中，有2座可能採用韓國自主研發的APR1400型核電機組，這意味著韓國核能業者將得以大舉進軍美國市場，並為APR1400型機組打開重要出口據點。

首爾大學（Seoul National University）核工系教授沈亨鎮（Shim Hyung-jin，音譯）認為：「這筆投資替韓國民營企業進軍美國核電市場鋪路，意義深遠。」

韓國雖具世界級的工程設計、採購與建造實力，但過去韓國水力核能電力公司（KHNP）與美國西屋公司（Westinghouse，WEC）曾因核電技術智慧財產權對簿公堂，韓國企業受智財權爭端餘波所累，過去難以獨力打入北美等核心市場。

不過，「韓國商報」（Business Korea）報導，韓國水力核能電力公司與美國西屋公司如今已同意共同參與這8座核電廠興建計畫。

這次合作將是雙方利益精準契合的成果，專家認為，在美國市場取得實績，將大幅提升「韓國核電」在全球核能標案的競爭力，也為韓國核能原物料、零組件、設備及建廠生態系注入復甦契機；不過，如何克服潛在工程延宕或成本上升等風險，仍是一大挑戰。

● 美國技術攜手韓國製造 迎戰AI缺電海嘯

韓國這項對美投資案的背後，源自美國科技巨擘對電力需求急遽攀升。隨著各界競相開發超越生成式AI的通用人工智慧（AGI），資料中心的投資規模暴增，引爆電力短缺危機。

美國迫切需要興建新核反應爐，卻因產業長期停滯，導致當地製造與建廠基礎設施及供應鏈不足，相較之下，韓國則被視為兼具核電建廠能力與發電工程競爭力的國家。

這項協議除核能與天然氣發電外，極有可能涵蓋阿拉斯加輸氣管線天然氣（PNG）開發計畫，預計將透過一條1300公里長的管線，將阿拉斯加北部氣田開採出的天然氣，往南送至尼基斯基（Nikiski），再出口至亞洲各國，並依照美韓兩國相互商定的公式進行利潤分配。

● 抗衡中俄核電地緣擴張 美韓同盟奪全球話語權

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，中國與俄羅斯正在全球核能市場建立主導地位，去年全球新建核電廠中，兩國合計占比高達90%。北京與莫斯科透過國家主導的方式推動核電建設，藉能源開發以及向新興國家輸出技術，不斷擴大在海外影響力。

智庫「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）分析，外界憂心的不只是美國供應商正流失全球市占率，更令人擔憂的是，中俄積極拓展核反應爐出口的企圖，將形成高度依賴關係，並帶來深遠的地緣政治影響。

而這項美韓合作計畫，可能被視為美韓對抗中俄在核電出口領域競爭的一項戰略。

能源情報集團（Energy Intelligence）分析，韓國是美國在民用核能領域最重要且有實力的夥伴之一，不僅2024年曾攜手美、法企業共同完成阿布達比（AbuDhabi）巴拉卡核電廠（Barakah Nuclear Power Plant）4座機組的興建工程，韓國企業近年也協助推動美國喬治亞州沃格特爾核電廠（Plant Vogtle）的擴建。

報導認為，隨著美國逐步將戰略重心轉移至西半球，核能將成為維繫美國與東方盟友關係的重要支柱，重要性也將與日俱增；唯有取得這些盟邦的支持與協作，美國才得以落實國家安全、能源與經濟戰略等目標。

美韓深化在民用核能領域的合作，不僅將振興美國核電產業實力，更將鞏固美韓同盟關係。