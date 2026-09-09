貝萊德：資金競爭日益激烈 日本已成為全球利率重新定價的關鍵

貝萊德智庫指出，資金競爭日益激烈，日本已成為全球利率重新定價的關鍵。日本公債殖利率大幅飆升，可能吸引資金回流本國，在全球舉債需求上升之際，對美國公債的需求構成壓力。

日本公債如今也能提供可觀的無風險收益。貝萊德指出，日本10年期公債殖利率今年以來已上升約90個基本點（1個基本點是0.01個百分點），並一度突破 3%，30年期公債更觸及4.18%的歷史新高。

貝萊德分析，日本投資人如今持有日本10年期公債可獲得約3%的收益。相較之下，買進美國10年期公債、並透過滾動的3個月期外匯遠期合約避險回日圓後，收益僅約2%。

在核心通膨持續升溫與薪資上漲時，經濟環境需要更緊縮的政策。不過，貝萊德指出，日本財政政策更趨擴張，加上政府債務超過國內生產毛額（GDP）兩倍，都使升息的代價高昂。

貝萊德指出，數十年來，日本國內殖利率極低，投資人赴海外尋求收益，日本成為主要的資金輸出國。如今，這樣的盤算正在改變。日本目前仍持有約1.1 兆美元的美國公債。若以規模試算，假設移轉5%即550億美元，這約為過去一年外國持有美債總增幅的四分之一，並約為本季美國財政部預期淨舉債額的 7%。

隨著日本轉向通膨及利率都更高的環境，貝萊德仍偏好日股甚於日本公債。殖利率曲線趨於陡峭，有助於提升日本金融股的利潤率。

企業改革、資本支出增加與 AI 建置擴張，則對部分企業形成支撐。整體來看，利率走高對風險資產並非全面偏空。貝萊德看好具備獲利與現金流、足以超越資金成本上升的企業。