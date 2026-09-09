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Google資安報告示警 惡意攻擊鎖定AI供應鏈

中央社／ 台北9日電

Google威脅情報小組（Google Threat Intelligence Group，簡稱GTIG）今天發布最新人工智慧（AI）威脅追蹤報告指出，惡意人士正積極竊取具高價值的AI相關智慧財產，並將矛頭對準AI供應鏈，部署專門針對新興AI系統弱點的惡意軟體。

AI威脅追蹤報告（GTIG AI Threat Tracker Q3 2026）揭露惡意人士如何將AI深度整合於日常運作中，並在整個入侵生命週期的各個階段廣泛利用AI提升攻擊行動的效能。

報告指出，與中國相關的網路間諜活動團體BASINCASTLE正利用大型語言模型（LLM）協助執行各項任務，範圍涵蓋前期的目標情報蒐集與研究，以及入侵過程中的錯誤排除與修復。

另一個與中國相關的網路間諜活動團體試圖利用AI助理Gemini打造自動化的滲透測試框架，藉由代理式AI自主執行入侵行動的初始階段。

此外，AI使用者與系統如今也成為攻擊目標，惡意人士正積極竊取具高價值的AI相關智慧財產。新興的AI供應鏈同樣成為焦點，讓犯罪分子有機可乘，鎖定開發人員與AI編碼助理發動攻擊。

近期調查發現，在北美與歐洲發生的多起資安事件中，科技、醫療保健及媒體娛樂產業的閉源AI模型與資料已成為攻擊目標。在部分案例中，威脅發動者更以此威脅，揚言若不支付贖金，就會將資料公諸於世。

Google威脅情報小組首席分析師霍奎斯特（John Hultquist）表示，所有的威脅發動者都已將AI投入實戰並從中獲益。真正的嚴峻挑戰在於代理式AI應用，將造就規模更大、攻擊速度更快的惡意人士，如今那些在短短6小時內發動大規模漏洞的犯罪分子，未來勢必會傾向發動讓人措手不及的極速攻擊。

Google 資安 供應鏈

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