全球石油需求將下降 油國財政崩潰後遺症大

隨著再生能源迅速崛起與電動車普及，全球石油需求預計將在2030年初開始下降。對此，國際智庫最新報告警示，若各國未能及時協助仰賴石油出口的脆弱國家進行經濟轉型，石油收益的驟減恐將引發多國財政崩潰，進而演變成地緣衝突、社會動盪與大規模移民潮。

石油需求逐漸下降

《衛報》報導，阿爾及利亞、奈及利亞、伊朗與安哥拉等國嚴重依賴石油收入來維持政府運作與公共服務，但因缺乏經濟多元化及足夠的財政緩衝，將首當其衝面臨嚴峻衝擊。智庫E3G預測顯示，自2030年起，阿爾及利亞的石油收入恐驟降87%，奈及利亞亦將減少超過60%。

報告共同作者沃克指出，當石油生產國被迫獨自調整、市場放任自我調節時，轉型過程對全球而言都將變得更加危險。然而，研究人員強調，這絕非延緩能源轉型的藉口，因為緩慢而混亂的轉型同樣具備高度破壞力。

地緣危機擴大蔓延

《國立先驅報》報導，石油收益目前佔全球17個國家政府收入的40%以上，在伊拉克與利比亞甚至高達70%至90%。隨著全球需求下滑，低成本生產國將能繼續維持市場份額，但高成本或技術落後的產油國則會迅速被市場淘汰，導致其國內公共服務出現巨大資金缺口，並加重公共債務負擔。

儘管中國等傳統石油消費大國的需求已因電動車普及而進入下降軌道，但印度等新興市場的走向仍具不確定性。因此，國際貨幣基金組織、世界銀行與主要消費國必須加強協調，將協助產油國經濟轉型納入外交與經濟安全政策的一環，以防止財政危機進一步演變為區域衝突與跨國移民危機。

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