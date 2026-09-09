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LIV聯賽聲請破產保護 沙國PIF撤資後尋求重整

中央社／ 洛杉磯8日綜合外電報導

職業高爾夫巡迴賽LIV聯賽今天宣布，已在美國聲請第11章破產保護，並計劃利用沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）提供的4960萬美元貸款進行業務重組。

法新社報導，LIV執行長歐尼爾（Scott O'Neil）表示，這項程序將為他們爭取時間，以尋求一項具里程碑意義的交易，為LIV聯賽開啟新篇章。

沙烏地阿拉伯公共投資基金今年4月表示，繼續投資這項聯賽已不再符合其長期投資策略，PIF決定在2026賽季結束後停止提供資金。

自2022年成立以來，沙烏地阿拉伯公共投資基金已向LIV聯賽投入超過50億美元（約新台幣1600億元）。

路透社報導，根據LIV提交的破產聲請文件，其負債規模介於5億至10億美元之間，資產則介於1億至5億美元。

LIV表示，這項破產重組計畫將讓賽事能在新金主BC Partners Advisors L.P.支持下繼續營運，並轉型為「球員優先」的所有權模式。LIV希望在2027年初前完成破產程序並脫離破產保護。

LIV說，BC Partners和其他潛在少數股權投資人預計將提供退出融資，並支持公司的債務重組。

LIV也曾以天價簽約金，挖角狄倉波（Bryson De Chambeau）、拉姆（Jon Rahm）及強生（Dustin Johnson）等頂尖球員。

根據破產聲請文件，拉姆、狄倉波和強生是LIV前3大無擔保債權人，LIV積欠3人各超過500萬美元。

歐尼爾在聲明中表示：「我們對LIV聯賽的未來、眼前的機會，以及那些將幫助我們實現此一願景的人才，都抱持著堅定的信心。」

LIV聯賽今年8月已裁撤大部分員工。

PIF 破產 沙烏地阿拉伯

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