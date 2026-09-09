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美國安機構點名DeepSeek等6陸企 惡意抄襲美AI模型

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國國家安全局（NSA）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）及聯邦調查局（FBI），8日聯合發布資安警告，指控6家大陸人工智慧（AI）企業利用「蒸餾」（distillation）技術，大規模擷取美國先進AI模型的專有功能與能力，用來加速訓練自家產品。路透
美國國家安全局（NSA）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）及聯邦調查局（FBI），8日聯合發布資安警告，指控6家大陸人工智慧（AI）企業利用「蒸餾」（distillation）技術，大規模擷取美國先進AI模型的專有功能與能力，用來加速訓練自家產品。路透

美國國家安全局（NSA）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）及聯邦調查局（FBI），8日聯合發布資安警告，指控DeepSeek等6家大陸人工智慧（AI）企業，利用「蒸餾」（distillation）技術，大規模擷取美國先進AI模型的專有功能與能力，用來加速訓練自家產品。

路透指，遭點名企業包括DeepSeek、「月之暗面」（Moonshot AI）、阿里巴巴等6家陸企，美方更指相關行動「很可能在中國政府知情下」進行。

報導指，「蒸餾」是AI領域常見的技術，主要利用規模更大、成本更高的模型所產生的輸出資料，訓練規模較小的模型，藉此降低開發新AI工具所需的成本與時間。美方並未將蒸餾技術本身視為惡意行為，而是指控部分中國企業未經授權，大規模利用美國模型進行能力擷取。

美方指出，相關中企利用美國製AI模型的不同版本訓練自家產品，鎖定的對象包括Anthropic、OpenAI、Google及SpaceX等美企模型。這些企業還被指利用多個AI模型供應商、雲端平台及基礎設施分散操作，以避免遭到單一平台偵測。

3大安全機構警告，這類作法可讓中國AI企業不必投入同等規模的運算能力、電力及基礎研究成本，就能縮小與美國尖端AI模型之間的技術差距，相關能力進步還可能進一步提升中國的軍事及網路攻擊能力。

事實上，美國AI業者先前已提出類似指控。Anthropic今年2月表示，曾發現DeepSeek、月之暗面及MiniMax利用約2.4萬個詐欺帳號，與Claude產生超過1,600萬次互動，以擷取模型能力並訓練自家AI，其中月之暗面的互動超過340萬次，MiniMax更超過1,300萬次。

美方發布最新指控之際，川普政府正為大陸國家主席習近平預計9月下旬訪美做準備。路透先前披露，美中雙方也預計9月中旬針對AI安全風險展開對話，使AI技術競爭與安全問題可能成為兩國近期磋商的重要議題。

DeepSeek 抄襲 模型

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