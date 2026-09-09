記憶體愈貴愈好？鎧俠CEO踩煞車：漲過頭恐傷AI榮景

記憶體價格持續狂飆，鎧俠（Kioxia）卻擔心漲過頭反而傷害AI長期需求。鎧俠執行長太田博夫表示，記憶體價格「已經漲得夠多了」，將設法避免價格進一步大漲；他同時淡化和股東兼競爭對手SK海力士深化合作的可能性。

記憶體晶片製造商正投入鉅資擴充產能，SK海力士母公司SK董事長崔泰源在內的投資人認為，業者可透過生產合作，降低投入鉅額資本擴產的風險。

不過，太田接受彭博訪問時直言，市場一再傳出的鎧俠和SK海力士深化合作構想，不僅可能面臨反壟斷障礙，也很難和鎧俠目前和Sandisk共同擁有的生產設施相容。因此，鎧俠必須另尋方法來抑制記憶體價格失控上漲。

SK集團董事長崔泰源本月接受朝日新聞訪問表示，將把鎧俠和SK海力士合作生產列為選項。SK海力士發言人表示，崔泰源只是泛泛而談，目前雙方並未進行任何協商。

太田談到鎧俠、SK海力士和Sandisk三家公司是否可能聯手生產說：「我們不能說，那好吧，就變成三家公司一起做。我們完全不知道（崔泰源）為什麼會這麼說。」他並表示，這兩家日韓晶片製造商目前並未洽談共同生產。

鎧俠專攻NAND快閃記憶體，這類晶片主要用於大容量資料儲存。今年全球掀起AI投資熱潮，鎧俠也躍居這波浪潮的焦點。全球大型企業正爭相向鎧俠，以及規模更大的三星電子、SK海力士和美光科技搶購先進晶片，供AI平台使用，並開出條件優渥的多年期合約。

各類記憶體晶片長期供不應求，促使鎧俠和Sandisk計劃合計斥資逾5兆日圓（330億美元），擴充雙方共同擁有、位於日本北部和中部的生產設施。SK海力士則計劃斥資54兆韓元（400億美元）擴充南韓晶片生產設施，同時正在美國印第安納州西拉法葉（West Lafayette）興建先進記憶體封裝廠。

市場對SK海力士和鎧俠深化合作的揣測日益升高，原因是兩家公司正合作開發非揮發性磁性記憶體，而鎧俠部分固態硬碟（SSD）使用的DRAM也向SK海力士採購。SK海力士還持有可轉換為鎧俠14.19%股權的債券，一旦轉換，將成為鎧俠最大股東。另一方面，Sandisk也和SK海力士合作開發高頻寬快閃記憶體。

鎧俠也正和南亞科（2408）合作開發氧化物半導體通道電晶體DRAM（OCTRAM），利用氧化物半導體取代傳統DRAM電晶體使用的矽，希望開發新一代低耗電DRAM。目前雙方合作僅限於研發，太田表示，一旦研發成果具備商品化條件，兩家公司將再研究下一步如何合作。

鎧俠6月為止一季NAND平均價格比上季大漲70%，而前一季價格更已上漲一倍以上。分析師平均預估，截至明年3月的會計年度，鎧俠營業利益將增至九倍以上。

不過，今年4月接掌鎧俠的太田表示，他已要求業務團隊不要大幅提高資料中心業者的價格，以免打擊AI產業的投資意願。太田並未排除日後漲價的可能性，但表示鎧俠目前的首要目標，是把晶片價格維持在目前的高檔。

太田說：「如果價格漲得太凶，最後反而會傷害我們自己的市場和成長。」他認為，價格不太可能再出現單季大漲70%的情況，「即使是超大規模雲端業者，預算也有限。」

記憶體價格上漲帶動鎧俠股價水漲船高，目前已是去年同期的18倍。鎧俠6月市值一度超越軟銀集團和豐田汽車，成為日本市值最高的企業。不過，由於市場擔心產能過剩、負債升高，以及AI市場競爭激烈，鎧俠股價此後已從高點回落。

太田表示，全球大型科技業者對NAND晶片的需求仍然強勁，部分客戶甚至希望簽訂延續至2030年的合約。鎧俠也即將達成目標，讓長期合約涵蓋的出貨量比率提高至50%。

彭博行業研究分析師Masahiro Wakasugi指出，隨著AI推論帶動大容量、高效能企業級SSD需求，鎧俠可望維持營收和獲利成長。鎧俠專注NAND的策略，將使資本支出和研發資源集中於快閃記憶體，有助加快擴充產能和技術升級。

先進3D NAND將強化鎧俠在高附加價值SSD市場的地位，而和Sandisk的生產合作則可擴大規模並降低成本。鎧俠長期目標是把資料中心和企業客戶合計營收占比提高至60%以上，進一步提高AI基礎建設業務比重。隨著供應商更加重視獲利並審慎擴充產能，NAND價格持續下跌的可能性也已降低。

太田表示，鎧俠不會「為了市占率而追求市占率」，而是力求提供客戶會優先選用的技術。

鎧俠7月開始出貨最新高密度3D快閃記憶體，也就是332層第10代晶片，傳輸速度和效率都比前一代提高。