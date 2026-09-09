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威瑞森通訊砸數十億美元擴展光纖 攜康寧布局AI網路

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

美國電信業者威瑞森通訊今天指出，已與特殊玻璃製造商康寧簽署高密度光纖供應協議。隨著威瑞森加速擴展寬頻網路，並強化網路基礎設施以支援人工智慧（AI）運算需求，雙方進一步深化合作。

路透社報導，這項價值數十億美元的協議建立在兩家公司長達30年的合作關係上，雙方並未公布財務條款。

根據協議，康寧（Corning）將在2027年至2032年期間，向威瑞森（Verizon）供應超過8000萬英里（約1.29億公里）高密度光纖及連接解決方案。

威瑞森表示，這些光纖的部署將加速家庭與企業寬頻網路的擴張，同時強化AI超大規模資料中心業者（hyperscalers）所需的高容量、低延遲網路基礎設施。

康寧 光纖 威瑞森

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