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福斯220億美元收購Roku 美司法部擴大調查

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國新聞網站Semafor今天引述知情人士報導，美國司法部正在擴大對福斯Fox）以220億美元收購串流平台Roku交易案的反壟斷調查。

美國司法部此舉距離福斯公布這項每股160美元的交易僅數月之久。這項交易將把福斯的廣播與體育業務，以及Roku的串流影音版圖結合，使合併後的公司成為第3大電視觀看平台，僅次於YouTube和迪士尼（Disney），並超越Netflix。

這項報導發布後，Roku股價在盤後交易下跌約2%。

根據Semafor，美國司法部計劃透過所謂的「第2次要求」程序，向這兩家公司索取更多資訊，也就是要求雙方再提供一輪資料與文件。

路透社無法立即核實這項報導。美國司法部、福斯與Roku在非辦公時間均未立即回應路透社的置評請求。

福斯6月曾表示，將以現金加股票的方式收購Roku，看好該平台能強化其廣告業務，並擴大體育與新聞內容的觸及範圍。

這項交易將讓福斯接觸使用Roku平台的逾1億個家庭，協助這家依賴有線電視的公司建立更龐大的數位受眾，並降低對傳統傳播管道的依賴。

福斯 司法 Fox

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