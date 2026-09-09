歐盟促大陸10月初前採取行動 緩解貿易失衡

歐盟將尋求大陸承諾，採取措施緩解雙邊日益擴大的貿易失衡，並爭取北京在10月初前採取初步行動。

路透報導，歐盟貿易專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）8日表示，希望透過磋商處理中國商品大量出口、歐盟商品對華出口受限，以及北京限制關鍵物資出口等問題，尤其是歐盟所需的礦產。

過去一年，大陸對歐盟出口的紡織品、化學品、塑膠、機械、電池，以及電動汽車和混合動力汽車大幅增加。歐盟認為，這在很大程度上受大陸產能過剩推動。北京則批評，炒作經濟失衡和產能過剩等問題是保護主義，目的是向大陸施壓並限制大陸發展。

數據顯示，大陸去年對歐盟貿易順差達到3,606億歐元，比2024年增長15%，今年上半年又擴大9%。歐盟領導人今年6月要求歐盟委員會通過對華對話取得成果。

塞夫柯維奇計畫下月初訪問北京，希望屆時磋商能取得成果。他在柏林1場由歐盟機構主辦的小組討論會上透露，屆時與中國大陸討論的優先事項，包括應對貿易逆差擴大及大陸出口激增、消除歐盟商品進入大陸市場的障礙，以及明確大陸對稀土、成熟製程晶片等關鍵物資的出口安排。

塞夫柯維奇坦言，1次北京之行無法解決歐盟的巨額貿易逆差，但雙方必須共同啟動這一進程。他警告，若磋商無法取得成效，歐盟將面臨尋找其他解決辦法的巨大政治壓力，因為貿易失衡持續下去將損害歐洲經濟的未來。