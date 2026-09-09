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Meta重磅推出AI個人助理！幫你購物訂票包辦大小事 AI長親揭有多好用

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
社群媒體巨擘Meta推出一款全新個人化AI代理Muse，為使用者包辦各種任務。路透
社群媒體巨擘Meta推出一款全新個人化AI代理Muse，為使用者包辦各種任務。路透

社群媒體巨擘Meta推出一款全新個人化AI代理，為使用者包辦各種任務，像是從訂購日常用品到規劃浪漫約會，進一步推動執行長祖克柏對未來的構想，即未來人人都將擁有一名專屬、個人化的AI助理。

這款AI代理名為Muse（謬思），將整合到WhatsApp、Instagram和Facebook中，也可連接電子郵件、智慧健身單車等工具。Meta表示，這項工具可協助線上購物、購買電影票、安排網球課等預約事項，甚至替學生填寫校外教學的家長同意書。

免費體驗與訂閱並行 Meta瞄準30億用戶消費者市場

這項產品8日已正式向美國成年人免費推出，也提供月費20美元和100美元的更高使用額度付費方案。

Meta希望憑藉社群平台上的使用者活動資料，以及將AI個人助理直接交到30億名活躍用戶手中的能力，能夠與OpenAI和Anthropic競爭。

祖克柏一直強調，企業用AI代理與針對消費者的個人AI代理是兩種截然不同的市場，而後者才是Meta的最大機會。他上月發表一篇長達6,500字的宣言，表明「每個人都將擁有一個能力非凡的個人代理，它了解你、了解你的目標，以及你所關心的一切。」

AI長汪滔：高安全性且絕不用於廣告

Meta首席AI長汪滔周二受訪時表示：「這項產品設計原則之一，是讓日常使用者能夠非常容易上手，且操作簡單。」

這款籌備數月的個人AI代理，是在雲端一台專屬的虛擬電腦上運作。汪滔表示：「我們打造一種極度安全的架構。」Muse會記錄自己已完成以及接下來計劃執行的事項，不會將資料分享給Meta的廣告系統，而且對於如何取得與處理資訊也非常謹慎。

汪滔補充說：「Muse在執行任何敏感或重要的事情之前，都會不斷向你確認」，包括在自行下訂單採購前再度確認。

汪滔說，他自己也使用個人AI代理，並以自己的狗為它命名為Euler，用來尋找並購買家具；至於比較不敏感的事情，Muse可自主執行，像是幫助他維持生活條理、提供運動建議、協助規劃飲食，「我真的把它當成自己的第二個大腦在用」。

打造「第二個大腦」！自訂專屬形象、主動化身生活神隊友

就像汪滔的個人助理一樣，Muse的使用者可替自己的AI代理取名字、設定頭像，並調整它與自己溝通的方式。接著，這個AI代理可連接不同的App，包括Gmail電子郵件、訂票系統Ticketmaster、訂餐系統OpenTable。使用者也可向Muse分享一些「宏大而大膽的目標」，例如「消掉啤酒肚」或「成為更好的爸爸」。

Muse會記住使用者提供的細節，並根據這些記憶主動提出建議。例如，使用者曾在Instagram上收藏一份食譜，Muse可進一步把這份食譜轉換成採購清單，或規劃一份晚宴菜單。使用者也可刪除這些儲存的資訊。

Meta已整合支付平台Stripe，讓助理能夠更容易地代替使用者購物；此外，使用者也可以透過金融科技公司Plaid授權 Muse存取銀行帳戶資料。

Meta 購物 祖克柏

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