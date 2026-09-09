快訊

越級打怪贊助道奇 日管材公司押注大谷翔平獲神級回報

2026蘋果發表會明天凌晨登場！iPhone 18 Pro、iPhone Duo 5大重點一次看

MLB／李灝宇重回先發3支0錯失建功機會 老虎1分差不敵雙城

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓對美投資終於動了 傳220億美元押注德州AI電力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓政府一直未公布投資計畫細節，周一表示，在完成向國會報告等程序前，不會公布任何消息。歐新社
南韓政府一直未公布投資計畫細節，周一表示，在完成向國會報告等程序前，不會公布任何消息。歐新社

南韓已選定德州一項天然氣發電計畫，做為去年和美國達成貿易協議後的頭一個對美投資案。此舉可望緩和美韓近幾個月來的緊張關係，南韓遲遲未能落實對美投資承諾，已成為這兩個盟國之間摩擦的焦點。

韓聯社和其他南韓媒體報導，這項位於德州恩西納爾（Encinal）的計畫投資額約220億美元，總發電容量達6.3百萬瓩（GW）。初期將先建置1.4百萬瓩燃氣渦輪發電機組，之後再增加4.9百萬瓩複循環發電容量，以因應人工智慧（AI）資料中心激增的電力需求。

南韓政府一直未公布投資計畫細節，周一表示，在完成向國會報告等程序前，不會公布任何消息。韓媒報導，政府預定9月17日向國會簡報對美投資談判進展，最快可能在9月18日簽署合作備忘錄（MOU）。

美韓近一年前達成初步貿易協議，美國同意把南韓輸美商品關稅訂為15%，南韓則承諾投資美國3,500億美元。如今雙方預料即將簽署協議。不過，由於南韓遲遲未能敲定頭一個投資案，引來美國總統川普批評，甚至揚言把南韓商品關稅最高提高至25%。

如今選定頭一個投資案，代表南韓把龐大的對美投資承諾化為實際計畫邁出重要一步，也可望消除美韓之間長久以來的一大摩擦。

不過，韓聯社引述不具名國會官員報導，美國最後關頭要求南韓提出的投資計畫總額必須超過先前議定的3,500億美元。據報導，南韓正和美方磋商，確保實際承諾金額不會超過3,500億美元。南韓政府已否認韓聯社的報導。

南韓產業通商資源部周二晚間發表聲明說：「美方要求投資超過3,500億美元的說法並非事實。根據戰略投資合作備忘錄，對美投資總額無論如何都不會超過2,000億美元，每年匯款上限也不會超過200億美元。」產業通商資源部並表示，首筆匯款的金額和時間都尚未敲定。

韓聯社報導，南韓正在考慮的其他投資案還包括八座大型核子反應爐，以及阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫。

南韓的對美投資承諾，和鄰國日本為避免美國提高關稅而提出的方案相似，不過日本推動5,500億美元投資計畫的速度更快。日本首批投資案規模達360億美元，涵蓋美國石油、天然氣和關鍵礦產計畫，包括俄亥俄州一座天然氣設施。

第二批計畫則包括在田納西州和阿拉巴馬州投資730億美元興建核電計畫，以及在賓州和德州興建天然氣發電廠。

南韓產業通商資源部表示，美韓雖正就核電投資合作進行多項磋商，但目前尚未敲定任何具體細節。

南韓國會3月通過特別法，落實對美投資承諾，而就在法案通過前數小時，川普政府才尋求新的法律依據，準備對南韓貨品加徵關稅。

南韓 德州 電力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓媒：韓美核電大手筆 擬在美蓋8座核電廠 投資上看1,200億美元

韓擬在美蓋八座核電廠

韓擬砸3.8兆元在美建8核反應爐 傳最快9月18日宣布

AI熱潮推升南韓電力需求 路透：需增建20座核反應爐

相關新聞

歐盟促大陸10月初前採取行動 緩解貿易失衡

歐盟將尋求大陸承諾，採取措施緩解雙邊日益擴大的貿易失衡，並爭取北京在10月初前採取初步行動。

OpenAI稱AI花88小時破解百萬美元數學難題！遭質疑涉及他人未公開研究

OpenAI表示，該公司的人工智慧（AI）已解決千禧年大獎難題（Millennium Prize Problems）之一的「納維－斯托克斯存在性與光滑性」（Navier–Stokes existence and smoothness）。這可能是一項歷史性突破，卻因外界質疑是否涉及其他數學家尚未公開的研究成果而蒙上陰影。

Meta重磅推出AI個人助理！幫你購物訂票包辦大小事 AI長親揭有多好用

社群媒體巨擘Meta推出一款全新個人化AI代理，為使用者包辦各種任務，像是從訂購日常用品到規劃浪漫約會，進一步推動執行長祖克柏對未來的構想，即未來人人都將擁有一名專屬、個人化的AI助理。

南韓對美投資終於動了 傳220億美元押注德州AI電力

南韓已選定德州一項天然氣發電計畫，做為去年和美國達成貿易協議後的頭一個對美投資案。此舉可望緩和美韓近幾個月來的緊張關係，南韓遲遲未能落實對美投資承諾，已成為這兩個盟國之間摩擦的焦點。

油價又漲了！美伊交火油輪成標靶 布蘭特升至每桶99.5美元

美軍周二摧毀五艘伊朗油輪，報復伊朗企圖以彈道飛彈攻擊一艘美國海軍軍艦。伊朗隨即朝約旦的美軍基地發射飛彈，並威脅攻擊科威特與巴林港口附近的油輪，升高荷莫茲海峽航運中斷風險。國際油價應聲走高，布蘭特原油期貨價一度上漲1.61%至每桶99.5美元，西德州原油漲1.69%至94.60美元。

台積電ADR漲2.4% 台指期漲100點

台積電ADR周二上漲2.4%，收在439.00美元，較台北交易溢價12%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。