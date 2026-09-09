加拿大報復性關稅生效 美加貿易戰再升溫

加拿大對美國商品祭出的報復性關稅8日正式生效，讓這場持續18個月的貿易戰持續升溫，也促使加拿大總理卡尼（Mark Carney）呼籲進一步降低對最大貿易夥伴美國的依賴。

路透社報導，加拿大的報復性關稅是在美國8月對約200億美元加拿大商品課徵50%關稅後實施。美加多輪談判相繼破裂，加深這兩個長期盟友之間的裂痕，雙方都指責對方應為談判失敗負責。

卡尼今天在關稅生效後發布於YouTube的影片中指出：「我們擁有轉向且繁榮所需的一切…這種轉向會付出代價。採取行動總是會有代價，但這遠比停滯不前的代價要低。」

加拿大政府官員表示，渥太華的報復性措施是為了對華府施加經濟與政治壓力。在美國11月即將舉行期中選舉之際，預料關稅將打擊密西根、俄亥俄等州的產業競爭力。

加拿大負責與美國雙邊貿易事務的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）發言人布魯奈（Gabriel Brunet）說：「加拿大與美國官員持續就一系列議題進行討論，但目前並未進行正式貿易談判。」

渥太華的反制關稅涵蓋約200億美元美國商品，稅率依產品不同介於15%至50%，涉及鋼鐵、家具、服飾及電子產品等。

儘管新關稅涉及的出口金額，相較於美加兩國整體貿易規模並不大，但部分分析人士擔心，這場僵局可能危及「美墨加貿易協定」（USMCA）。

加拿大農產品貿易聯盟（Canadian Agri-Food Trade Alliance）執行長、同時也是卡尼對美雙邊經濟關係顧問委員會成員的哈維（Michael Harvey）表示：「我們擔心的是局勢陷入不斷升級的螺旋。與此同時，我們完全理解總理需要尋找可以施壓的籌碼。」

美國總統川普在長週末期間透過社群媒體持續抨擊加拿大，昨天又將矛頭指向加拿大的採購政策。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，要求負責提供美國聯邦政府服務的美國總務署（General Services Administration）與美國貿易代表署（USTR）協調，「將加拿大原產產品從總務署『聯邦多元授權合約』中移除，除非加拿大恢復對美國農民及企業完全且公平的互惠待遇」。

加拿大政府尚未立即回應對川普這項言論的置評請求。

川普昨天在社群媒體表示，加拿大私人飛機製造商龐巴迪公司（Bombardier）若不開始在美國生產飛機，將不再被允許在美國銷售，但他沒有說明是否會發布正式政府命令。龐巴迪股價今天在多倫多證券交易所（Toronto Stock Exchange）開盤即重挫。

川普針對龐巴迪的發文是在他另一則貼文之後發布。川普在這則貼文中分享一張北美地圖，上面覆蓋美國國旗，加拿大與墨西哥也包含在其中。他還分享一張人工智慧（AI）生成圖片，再度以「州長」（Governor）稱呼卡尼，延續他多次嘲諷加拿大應成為美國第51州的說法。

川普8月實施的關稅涉及葡萄酒、家具、乳製品、水泥、服飾、釣竿及冰球設備等產業，占加拿大對美出口的5%。

根據加拿大與美國政府數據，今年加拿大出口總額中，有將近68%銷往美國，其中約80%在「美墨加貿易協定」豁免措施下享有免關稅待遇。這項協議提供的保障，讓加拿大國內經濟具備一定韌性。

但這次依據美國經濟大蕭條時期法律實施的新關稅，並不允許渥太華適用「美墨加貿易協定」的關稅豁免。

政治分析人士表示，民調顯示卡尼目前在加拿大擁有廣泛支持，但隨著貿易戰後果逐漸浮現，這種支持可能在數個月內消退。

川普威脅自明年1月1日起，將加拿大所有汽車、卡車及汽車零組件出口至美國的關稅提高至50%，並簽署行政命令，將安大略湖（Lake Ontario）重新命名為「美國湖」（Lake America）。