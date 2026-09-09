油價又漲了！美伊交火油輪成標靶 布蘭特升至每桶99.5美元

美軍周二摧毀五艘伊朗油輪，報復伊朗企圖以彈道飛彈攻擊一艘美國海軍軍艦。伊朗隨即朝約旦的美軍基地發射飛彈，並威脅攻擊科威特與巴林港口附近的油輪，升高荷莫茲海峽航運中斷風險。國際油價應聲走高，布蘭特原油期貨價一度上漲1.61%至每桶99.5美元，西德州原油漲1.69%至94.60美元。

美國中央司令部表示，美軍攻擊阿曼灣四艘原油油輪，以及波斯灣哈格島附近一艘油輪。哈格島是伊朗石油出口樞紐。美軍攻擊前已通知船員棄船。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社報導，其中一艘油輪遇襲時距離哈格島約4英里。伊朗國營媒體IRIB表示，另一艘油輪在南部港口城市賈斯克外海遭攻擊，兩艘船的船員均搭乘救生艇上岸。

油輪成為美伊互攻目標

美方表示，伊朗過去兩天兩度企圖攻擊一艘美國軍艦，該艦均成功避開，沒有人員受傷。

美國國務卿盧比歐警告，伊朗每次攻擊或企圖攻擊美國軍艦，都會損失油輪。美軍周末才攻擊三艘伊朗原油油輪，報復伊朗企圖攻擊美國航空母艦與飛彈驅逐艦。

這項報復策略使油輪直接成為交戰目標，也增加伊朗原油出口與運輸持續受到干擾的風險。

伊朗威脅擴大油輪攻擊

伊朗向約旦發射20枚彈道飛彈，聲稱鎖定美軍使用的穆瓦法克薩爾提空軍基地。約旦軍方表示，防空系統攔截18枚，另外兩枚落在人煙稀少地區，未造成人員傷亡。

伊朗伊斯蘭革命衛隊還警告，科威特與巴林港口附近油輪上的船員應立即棄船，無論油輪下錨或停靠港口，都可能成為攻擊目標。兩國均有美軍駐紮。

這項威脅將油輪遇襲風險，從伊朗周邊水域擴大至波斯灣其他產油國港口。若航商因安全疑慮減少通行或延後裝運，原油運輸恐進一步受阻。

荷莫茲航運仍陷僵局

川普政府近期將戰略重點轉向荷莫茲海峽，優先攻擊或癱瘓周邊目標，護送商船通過靠近阿曼海岸的南側航道，同時封鎖伊朗港口，企圖加大對德黑蘭的經濟壓力。

伊朗則堅持掌控船隻通過荷莫茲海峽的權力，並持續攻擊船舶，藉由限制全球石油供應，保住重要談判籌碼。美伊2月開戰後，海峽船舶通行量已急遽下降。