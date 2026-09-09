韓擬砸3.8兆元在美建8核反應爐 傳最快9月18日宣布

韓國政府正考慮利用對美投資方案中的1200億美元（約新台幣3.8兆元）在美國興建8座核反應爐，據報雙方談判最快可能於本月18日達成諒解備忘錄（MOU）。

韓國「中央日報」英文版（Korea Joong Ang Daily）報導，首批4座核反應爐中，韓國和美國將各負責興建2座。

根據多名與會人士說法，韓國產業通商資源部7日在閉門會議中告訴執政黨，華府上月提議在「全面架構」下利用韓對美投資基金興建核電廠，韓國政府正檢視這項提案。

「全面架構」意指訂定確立整體架構與協議方向的具約束力協議，細節規則留待後續協商。

知情人士透露，美國要求投資1200億美元，韓國政府正積極考慮將本案納入雙方最初為限制關稅而達成協議的3500億美元計畫。雙方去年10月簽署諒解備忘錄，承諾其中2000億美元為現金投資。

若成行，8座核反應爐每座平均造價將達150億美元，總額將占所有承諾投資近60%。

值得注意的是，韓國興建的2座核反應爐可能出口至美國。華府最初堅持在2030年前由美國核電公司西屋電氣（Westinghouse Electric）興建10座1.1GW（gigawatt，百萬瓩）AP1000核反應爐，韓國企業則供應設備及其他零組件。

另一方面，首爾當局希望核電廠採用韓國自行研發的APR1400型，發電容量為1400MW（megawatt，千瓩）。首批反應爐由兩國分攤建設，象徵雙方達成妥協。據報後續4座反應爐仍待進一步磋商。

執政陣營消息人士表示：「韓國與美國有可能在9月18日宣布就對美投資案達成協議．核電相關事項也可能屆時提出。」