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日本抗議中國限制二氯矽烷進口 憂影響日企

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本抗議中國對原產於日本的進口二氯矽烷（DCS）實施臨時反傾銷措施，表示已著手評估對日企可能造成的影響。二氯矽烷是製作半導體的相關材料。

美聯社等外媒報導，中國商務部發布對原產於日本的進口二氯矽烷反傾銷調查初裁公告，指日本出口的這項材料違反反傾銷規定、損害中國國內產業，並決定實施臨時反傾銷措施。

因此，自8日起，從日本進口二氯矽烷的企業，必須向中國海關繳交最高99.2%的現金保證金。這項措施適用於信越化學工業（Shin-Etsu Chemical）和德納爾矽烷株式會社（Denal Silane）等日本出口商。

中方表示，相關措施為暫時性質，目前調查仍在進行，最終裁決將於日後作出。

日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」說，引發中日關係緊張。中國先是宣布全面禁止包括稀土在內的所有軍民兩用物項出口至日本，又於今年1月表示應中國國內產業申請，對原產於日本的進口二氯矽烷發起反傾銷調查。

對於中國這次對二氯矽烷實施反傾銷措施，日本內閣官房長官木原稔表示抗議，並說日方將做出「適當因應」，避免日本企業受到不公平的損害。

二氯矽烷用於化學氣相沉積（CVD）製程，可在半導體邏輯晶片及記憶體晶片上形成矽、氧化物或其他薄膜。

日本在超高純度二氯矽烷領域居於全球領先地位，但近年中國大幅增加自韓國進口這項化學品，韓國並於2025年成為中國最大供應來源。根據海關數據，7月間，中國自日本進口價值260萬美元的二氯矽烷，約占中國總進口量的1/3。

日本 反傾銷 海關

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