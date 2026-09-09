台積電ADR漲2.4% 台指期漲100點

台積電ADR周二上漲2.4%，收在439.00美元，較台北交易溢價12%。

台指期夜盤收盤漲100點，收在47,055點，漲幅0.2%，收在46,336。台灣加權股價指數周二跌220.49點，收在47,105.78點。台積電（2330）漲0.4%收在2,470元。

美股周二收低，但AI晶片熱度未退，費城半導體指數逆勢上漲1.3%。國際油價逼近每桶100美元，加深市場對通膨再起和聯準會（Fed）升息的疑慮，美國10年期公債殖利率升至近三年高點，壓抑大盤表現。

道瓊工業指數下跌628點，跌幅1.2%，收在52,786.07點；標普500指數跌45.08點，跌幅0.6%，連續二個交易日收黑，收在7,673.52點；那斯達克綜合指數85.58點，跌幅0.3%，收在26421.91點。相較之下，費半逆勢漲1.3%，顯示投資人對AI題材的興趣仍強，晶片股表現明顯優於大盤。

高通（Qualcomm）和亞馬遜達成合作，亞馬遜不僅成為高通資料中心晶片客戶，也將投資高通，讓高通進軍AI資料中心市場取得重大突破。高通大漲3.2%。

艾司摩爾（ASML）上漲2.9%，三星和台積電分別計劃從2028年和2030年起，把High NA EUV機台導入大量生產，加入英特爾行列。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,767.10元 +2.35% 2,470.00元 12.03%

日月光投控 ASX US 627.01元 +6.08% 618.00元 1.46%

聯電 UMC US 137.54元 +5.06% 137.00元 0.39%

中華電 CHT US 139.40元 +0.94% 139.00元 0.28%