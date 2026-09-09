高通AI晶片攻進亞馬遜…AWS下單又入股 十年採購上看600億美元

高通（Qualcomm）爭取到亞馬遜這個重量級客戶，搶攻AI資料中心市場取得重大突破，不僅將為亞馬遜雲端服務（AWS）客製化AI晶片，亞馬遜同時也取得最高40億美元的高通股票認購權。這項合作可望加快高通擺脫對低迷智慧手機市場的依賴，開拓新的成長動能。

拿下亞馬遜，進一步壯大高通進軍高獲利AI資料中心零組件市場的聲勢。高通執行長艾蒙正設法擺脫對低迷智慧手機市場的依賴，從資料中心、汽車和個人電腦等新領域尋找成長動能。

投資人對這項協議大表歡迎，高通周二紐約盤中一度大漲8.7%，隨後漲幅收斂，終場上漲3.2%至174.09美元。亞馬遜跌不到1%。

高通財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）在舊金山舉行的高盛會議上說：「本公司正在轉型。」他說，高通將從本會計年度第1季，也就是截至12月的三個月開始認列亞馬遜帶來的營收，因此非常有信心在2027會計年度達成資料中心營收50億美元的目標。他並形容這項協議只是「許多協議中的第一個」。他還透露，高通正和另一家超大規模雲端業者密切接洽。

高通和亞馬遜的合作將橫跨好幾代設備，包括執行AI服務的晶片，以及連接電腦零組件的晶片。

這項協議也包括潛在投資安排，延續近來資料中心交易常見的合作模式。這項協議也包括潛在投資安排。高通將賦予亞馬遜以每股161.26美元認購最多2,500萬股高通股票的權利，按認購價計算約值40億美元。亞馬遜將隨著對高通的採購金額增加，分階段取得這些認購權，相關採購付款未來十年最高可達600億美元。

高通今年一直受到過度依賴智慧手機產業拖累，這個市場成長停滯、成本卻持續上升。高通7月公布的本季獲利展望令人失望。帕爾基瓦拉周二表示，智慧手機市場正處於這波周期的谷底。

截至上周末，高通今年股價累計下跌1.4%，遠遠落後其他晶片股，同期費城半導體指數大漲66%，也使高通加快進軍資料中心市場的壓力更大。

高通在資料中心市場採取雙軌策略：一方面銷售自家晶片，一方面協助大型客戶設計並製造自己的晶片。亞馬遜本來就是全球最積極採用自製晶片的業者，布局涵蓋中央處理器、網路和AI晶片。

高通先前已宣布Meta和沙烏地阿拉伯Humain將採用高通資料中心晶片。彭博5月也曾報導，高通已和TikTok母公司字節跳動達成AI晶片供應協議。

高通資料中心和AI事業由執行副總裁皮亞利斯（Tony Pialis）負責。他先前掌管Alphawave IP Group，高通去年以約24億美元收購這家公司；皮亞利斯也曾任職英特爾。

對亞馬遜而言，這項合作也是尋找自製晶片、降低對輝達（NVIDIA）熱門圖形處理器（GPU）依賴的廣泛布局之一。

亞馬遜2020年推出的AI加速器Trainium，已拿下OpenAI、Anthropic和Uber等重量級客戶，這些公司透過AWS使用Trainium。亞馬遜4月表示，這款晶片已帶來超過2,250億美元的採購承諾。

亞馬遜長期利用股票認購權取得供應商股權，希望從龐大採購支出中取得更多利益，過去也曾對貨運航空公司，以及為亞馬遜物流事業供應卡車和貨車的製造商採取同樣策略。