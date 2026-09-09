今晨國際頭條一次看／美伊海上攻防升級 油價逼近百美元

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

美軍再攻伊朗油輪 德黑蘭三天兩度鎖定美艦

U.S. Strikes Iranian Oil Tankers in Response to Tehran’s Attacks on Navy Ships

摘要

美國官員表示，美軍週二再攻擊伊朗油輪，回應德黑蘭前一天對美國海軍艦艇發射飛彈。伊朗三天內已兩度鎖定美艦，週末也曾向航艦與飛彈驅逐艦發射彈道飛彈，美方憂心伊朗飛彈能力正變得更先進。

為何重要

海上報復已從商船擴及軍艦與油輪，若雙方持續升高攻擊，荷莫茲海峽航運與能源供應風險將同步上升。

華盛頓郵報

史密森尼秘書長邦奇將退休 川普施壓下獨立性受考驗

Smithsonian chief to retire as Trump fights to reshape the institution

摘要

史密森尼學會秘書長邦奇宣布年底前退休，結束逾七年任期。他否認川普政府施壓影響決定，稱考量家庭已醞釀約一年；但在白宮要求修改展覽、威脅聯邦資金之際，接班將牽動學會獨立性。

為何重要

邦奇離任正值川普政府介入博物館歷史敘事爭議升高，接任人選將直接考驗美國重要文化機構能否維持自主。

金融時報

美軍再攻伊朗油輪 中東戰火推油價逼近百美元

Oil nears $100 as US launches new strikes on Iranian tankers

摘要

美軍再度攻擊與伊朗革命衛隊有關的多艘油輪，葉門青年運動同時襲擊沙烏地阿拉伯能源設施，令供應疑慮加深。布蘭特原油週二上漲2.4%至每桶99.34美元，分析機構開始上調油價預測，認為百美元關卡可能很快被突破。

為何重要

能源供應風險已由荷莫茲海峽擴及沙烏地設施，油價逼近百美元將把戰事直接傳導至全球通膨、債市與利率預期。

衛報

英國指以色列屯墾者進行種族清洗 宣布全面制裁措施

UK accuses Israeli ‘terrorists’ of ethnic cleansing in West Bank with government backing

摘要

英國外交大臣米勒班指控獲以色列政府支持的屯墾者「恐怖分子」在約旦河西岸進行種族清洗，並宣布禁止非法屯墾區商品、相關服務及部分軍品出口等制裁。以色列隨即宣布關閉英國駐耶路撒冷領事館反制。

為何重要

英國首次把以色列占領約旦河西岸定為全面非法，政策從口頭批評轉為貿易與制裁工具，英以關係明顯惡化。

路透

葉門青年運動攻擊沙烏地 美軍再轟伊朗油輪

War expands as Iran-backed Houthis attack Saudi cities and US strikes Iranian tankers

摘要

葉門青年運動以無人機與飛彈攻擊沙烏地阿拉伯南部四座城市及能源設施，造成73人受傷；美軍同日恢復攻擊伊朗油輪。路透指出，這是中東戰事明顯擴大，布蘭特原油收在7月23日以來最高，能源供應風險進一步升高。

為何重要

衝突已從美伊直接交火外溢到沙烏地能源設施，若紅海與荷莫茲海峽兩端同受威脅，全球油氣物流將更脆弱。

美聯社

美軍稱摧毀5艘伊朗油輪 伊朗再稱攻擊約旦美方目標

Live updates: US says it destroyed 5 Iranian oil tankers after Tehran fired missiles at a US warship

摘要

美國中央司令部表示，美軍摧毀5艘伊朗原油油輪，回應革命衛隊兩天內兩度以彈道飛彈企圖攻擊美艦。伊朗國營媒體稍後又稱已向約旦境內美方目標發射飛彈，美軍表示暫無資訊可提供，顯示報復循環仍在擴大。

為何重要

美軍把打擊直接指向伊朗油運資產，若伊朗再把攻擊延伸至約旦，美伊衝突將更難侷限於波斯灣周邊。

（本文與AI協作）