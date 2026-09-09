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福特汽車使用中國技術 美運輸部長批「無法接受」

中央社／ 華盛頓8日專電

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）致函美國汽車大廠福特汽車（Ford Motor），批評其和中國汽車企業的業務往來，強調福特「對外國對手技術的依賴」對美國而言不可持續。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，達菲在寫給福特汽車執行長法利（Jim Farley）的信函中表示，儘管運輸部理解全球市場的激烈競爭壓力，但福特近期的策略決定卻描繪出令人不安的畫面：一個美國品牌「正主動將其未來與中國國家支持的企業交織在一起」。

同時，達菲批評，福特在中國生產林肯（Lincoln）車款並銷往美國市場的作法是「無法接受的」。

福特8月宣布，將自2030年起擴大林肯車款在美國本土的生產規模。不過，達菲表示，這過渡的數年間，仍代表一段「長達多年的對中國製造業的依賴期」，同時也剝奪美國勞工獲取關鍵製造業工作的機會。

達菲還說，福特必須減少對中國汽車企業的依賴，並「提升本土汽車產業的獨立自主與完整性」。

今天公布的這封信函代表外界對福特與中國企業持續進行業務交易的最新指責；這些交易已引發國會民主與共和兩黨的怒火。

據報導，達菲特別點名福特向中國電池製造業巨擘「寧德時代」（CATL）取得技術授權、在密西根州生產電池的合作協議，以及近期宣布與中國汽車製造商吉利（Geely）在歐洲成立的合資企業。福特位於西班牙的工廠將用於為歐洲市場生產吉利的汽車，兩家公司還將共同開發一款用於海外銷售的休旅車（SUV）。

福特回應表示：「我們在美國生產的車輛數量、聘用的時薪製造業勞工人數，以及從美國出口的車輛總數，都高於其他汽車製造商。」

福特也說，位於密西根州馬歇爾（Marshall）與「寧德時代」的合作僅限於技術授權，工廠本身由福特所有，員工同樣由福特聘用。

福特 華爾街 華爾街日報

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