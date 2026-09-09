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中東局勢緊張壓抑投資人情緒 美股多收低費半獨強

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

美國和伊朗在中東地區再起衝突，推升國際油價上漲並壓抑投資人情緒，華爾街股市今天多收低，費半指數獨強。市場同時關注預計本週稍晚出爐的美國消費者物價與生產者物價指數。

道瓊工業指數下跌628.18點或1.18%，收報52786.07點。

標普500指數下挫45.08點或0.58%，收在7673.52點。

那斯達克指數滑落85.58點或0.32%，收26421.41點。

費城半導體指數上漲152.61點或1.30%，收11887.87點。

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