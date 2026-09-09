中東局勢緊張壓抑投資人情緒 美股多收低費半獨強

日圓匯價8日一度升破1美元兌153日圓，再度改寫今年2月來新高。最新公布的數據顯示，日本7月名目薪資意外年增4.7%，創1997年來最大增幅，加上第2季經濟成長率獲上修0.3個百分點至1.4%，都進一步強化日本銀行（央行）下周升息的理由，但民間消費仍低迷，且日圓急升對汽車等出口產業勢將帶來衝擊，日圓後市以及日銀後續升息速度，都有待觀察。

2026-09-09 00:10