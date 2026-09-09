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市場持續關注中東局勢 歐股多收高
市場持續關注中東局勢之際，法國人工智慧（AI）新創公司Mistral表示已募資30億歐元，公司估值幾乎翻倍至210億歐元，號稱歐洲歷來最大規模科技業募資案，歐股今天多收高。
倫敦FTSE 100指數小幅下挫10.47點或0.10%，收報10811.66點。
法蘭克福DAX指數微漲1.10點，大致與前一日持平，收在26007.63點。
巴黎CAC 40指數小漲11.83點或0.14%，收8317.98點。
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