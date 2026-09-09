市場持續關注中東局勢 歐股多收高

美國總統川普7日在Trutch Social分享一張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加及中美洲、加勒比海多地，相當於把大半個北美洲、共32個其他國家與地區都劃入美國版圖。川普沒有附上任何說明，白宮也未表明這代表正式政策，但他先前多次談及加拿大成為第51州、取得格陵蘭控制權，這張地圖迅速引發外界關注。

2026-09-09 02:28