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吞完石油搶黃金！美國對委內瑞拉的下一步戰略

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
繼石油之後，川普政府傳出正尋求擴大獲取委內瑞拉黃金等礦產資源的管道，企圖進一步掌控和影響該國的自然資源。 法新社
繼石油之後，川普政府傳出正尋求擴大獲取委內瑞拉黃金等礦產資源的管道，企圖進一步掌控和影響該國的自然資源。 法新社

路透8日報導，消息人士透露，川普政府正尋求擴大獲取委內瑞拉黃金等礦產資源的管道，企圖在石油以外進一步掌控和影響這個南美國家豐富的自然資源。此舉可能為美國資本進入委內瑞拉採礦業打開大門，並使美國企業不僅能夠獲得石油資源，還能獲取對國家安全至關重要的礦產供應。

報導指出，消息人士表示，川普政府正在考慮採取一系列措施，以擴大美國對委內瑞拉礦業的參與程度，其中包括可能簽署一項與關鍵礦產相關的行政命令。該行政命令仍在起草之中，美國獲取委內瑞拉礦產資源的戰略仍有可能發生變化。

消息人士還說，美國官員已與多家公司舉行會談，以了解他們對投資或參與委內瑞拉採礦業的興趣。

川普日前高調宣布，美國與委內瑞拉達成超過650億桶石油儲量的「歷史性」協議。美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）公司也隨即宣布，計劃未來五年投資70億美元，把在委國的產油量提高一倍多，成為目前為止響應川普政府號召規模最大的委國投資案。

這些計畫符合川普更廣泛的戰略，也就是重新確立美國在拉丁美洲的影響力，並遏制中國在該區不斷擴大的勢力。

委內瑞拉擁有龐大的石油儲量，黃金等礦產資源可能也相當豐富，這為川普當局提供一個把獲取資源與國家安全及經濟議程聯繫起來的機會。

儘管委內瑞拉出產黃金、鐵礦砂、鋁土和鎳等主要礦產，但由於多數數據已經過時，加上基礎設施薄弱以及非法採礦活動猖狂，更何況出產黃金等礦物的礦區Orinoco Mining Arc，目前由非法武裝組織和地方犯罪集團所控制，委內瑞拉的礦產資源潛力目前仍然難以評估。 

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