共同社：日銀下週擬升息 將政策利率上調至1.25%

共同社今天獨家報導，日本央行日本銀行（BOJ）擬在17、18日舉行的下一次貨幣政策會議上，將政策利率從目前的1.0%左右，上調至1.25%左右，達到約31年來的最高水準。

此舉旨在應對原油價格上漲及日圓貶值可能以超出預期的幅度推升物價的風險。

根據共同社，日銀將在會議前評估經濟和物價形勢，再作出最後判斷。若日銀決定升息，將是繼6月會議後、時隔3個月以來再次升息，意味著升息步伐加快。自2024年3月解除負利率政策以來，日銀基本上每半年升息一次。

日圓貶值會推高進口商品價格，而日圓走弱很大程度上受到日美利率差的影響。要求糾正日圓貶值的呼聲高漲，可能推動日銀加快升息步伐。

共同社指出，美國加強施壓日銀升息也是背景因素之一，美國擔心日圓貶值及日本國債殖利率上升，可能連帶推高美債殖利率。

投資人對於日本央行加速升息的預期升溫，日圓強勁走升、一度突破153價位，進而提振亞幣士氣。新台幣兌美元今天盤中突破31.5元關卡，收盤則收在31.535元，小升1.7分，匯價連3升，並創逾3個月新高紀錄。