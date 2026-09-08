點心債、熊貓債好香 離岸人民幣發債額創新高

中美利差持續擴大，帶動離岸人民幣融資熱潮。越來越多跨國企業及外國政府利用中國大陸創紀錄的低利率環境，發行成本更低的人民幣債券以籌資，推升人民幣離岸借款規模衝上歷史新高，今年來已達人民幣1兆元（1,490億美元）。

根據英國金融時報（FT）的計算，俗稱「點心債」（離岸人民幣債券）與「熊貓債」（境內人民幣債券）的人民幣債券市場，今年迄今發行規模人民幣1兆元，已超過去年全年總額，而去年已是歷年最高紀錄。

據FT資料，「點心債」今年已發行人民幣7,863億元；「熊貓債」則達人民幣2,316億元。

北京當局試圖擴大人民幣在全球的影響力，鼓勵這些債券發行。同時，人民幣借款現在變得更加便宜，以美中兩國的利率基準看，中國大陸10年期政府公債目前殖利率為1.68%，同年期美國公債殖利率為4.78%，兩者利差接近史上最大。

雖然外國機構或政府增加以人民幣發債，今年「點心債」的發行量中，接近三分之二是來自中國大陸企業，包括騰訊在內陸企今年已發行10年期及30年期「點心債」。陸企利用「點心債」取得融資，支持海外業務。

大型跨國企業以人民幣籌資者，還是有限。例如美國的超大規模雲端業者，儘管近年擴大在海外信貸市場借款，至今仍少見有人民幣債務。