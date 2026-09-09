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法、韓砸368億挺獨立電影

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

法國總統馬克宏呼籲，在人工智慧（AI）與串流影音平台盛行時代，應致力於保護電影產業，並宣布法國與南韓將共同投資10億歐元（約新台幣368億元），支持獨立電影製作。

馬克宏在法國南部舉行「盧米埃高峰會」，邀請全球數十國200多名人士齊聚一堂，包括索尼影業（Sony Pictures）與迪士尼（Disney）等美國片商高層，好萊塢影星喬治克隆尼也為這場活動增添星光。主辦方希望這場活動，能促成支持電影產業的具體行動。

南韓總統李在明也與馬克宏一同主持這場盛會，南韓擁有多名享譽全球的電影導演，包括今年擔任坎城影展評審團主席的朴贊郁，以及憑「寄生上流」拿下奧斯卡最佳導演的奉俊昊。

馬克宏和李在明也宣布，兩國將投資10億歐元，以支持獨立電影製作。李在明表示，希望這項合作能夠超越雙邊關係，並擴展至全球。知情人士透露，其中5億歐元將由法國國家投資銀行出資，其餘部分則由南韓提供。

電影 馬克宏 南韓

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