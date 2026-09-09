歐洲車企示警衝擊榮景 呼籲與陸企建立互惠關係

歐洲汽車零件巨人Gestamp的董座警告，歐洲的經濟繁榮和財富將難以為繼，除非能拯救汽車工業，並與中國大陸車廠建立互惠關係，關鍵在於促使陸企在歐洲設廠、創造工作機會。

Gestamp董事長暨創辦人李韋拉斯受訪時表示，歐洲汽車工業面臨生存危機，近幾年一直沉睡不醒，在美國對大陸汽車課徵進口關稅時，電動車市占遭大陸車廠奪走。

李韋拉斯說：「歐洲應擔心的，其實是整個汽車工業淪喪……汽車工業是眾多其他產業的支柱，包括鋼鐵、鋁、玻璃、化工等等。所以，歐洲若失去汽車工業，可能意味失去整個工業，那將造成影響深遠的後果。」

歐洲汽車工業正陷入救亡圖存之戰，力拚技術更先進、效率更高的大陸競爭對手，銷售遭比亞迪、上汽等陸廠侵蝕，不得不裁員數千人。

李韋拉斯呼籲：「歐洲必須回歸多年前的原始模式——那種模式賦予我們今日享有的生活水準，是把科技應用於工業革命的成果。那正是我們亟需的模式，否則，就憑歐洲只占世界人口5%，雖然富有但不會持久。」

李韋拉斯說，全球汽車產出在2017年觸頂，此後歐洲汽車生產（含外銷）已劇減20%至25%。歐洲最大汽車產國德國的汽車工業受創尤其顯著。

隨著陸廠搶走歐洲車廠生意，歐陸正辯論這些陸企尋求在歐洲製造，究竟會帶來救贖，還是毀滅？

李韋拉斯認為，應歡迎陸企有條件在歐洲設廠。他說：「到頭來，車子是誰製的，不是最重要。真正重要的是在本地製造，在此處創造就業機會。」

歐洲汽車製造業約貢獻7%的歐陸國內生產毛額（GDP），並支持將近1,400萬個工作。