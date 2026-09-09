聽新聞
0:00 / 0:00

法國AI新創Mistral募資 估值翻倍

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

法國AI新創公司Mistral在最新一輪募資籌得30億歐元（約35億美元），是歐洲未上市科技公司歷來最大規模股權融資。Mistral表示，資金將用於強化模型運算能力、投資前沿研究，並擴充AI基礎設施，以追趕美中對手。

Mistral 8日表示，本輪融資由既有投資人PSG Equity、三星電子及歐盟支持的Scaleup Europe基金共同領投，後兩者均為首次投資。計入新資金後，Mistral估值由一年前的120億歐元，躍增至約210億歐元（240億美元），成為歐洲估值第二高私人科技公司。

不過，Mistral與美國對手仍有明顯差距。Anthropic估值達9,650億美元，是Mistral的近40倍，OpenAI估值則為8,520億美元，兩家公司都計劃今年上市。

Mistral共同創辦人兼執行長孟施（Arthur Mensch）表示，新資金可破解取得算力的「關鍵瓶頸」，讓該公司在「前沿」AI訓練方面追趕中國AI實驗室。

除此之外，Mistral也將興建資料中心等基礎設施，協助企業在歐洲及其他地區部署AI，不再只與Anthropic、OpenAI和DeepSeek正面競爭模型能力。該公司也看到資安服務需求增加，尤其來自歐洲銀行。

孟施也指出，繼艾司摩爾去年投資13億歐元後，三星此次投資，再度證明Mistral旗下AI在高階製造領域的應用價值。三星計劃利用其AI改善晶片製造系統。

Mistral自2023年成立以來，一直將自己定位為歐洲的主權AI替代方案，如今更試圖把握企業與政府對過度依賴美國科技日益升高的疑慮。不同於Anthropic和OpenAI，Mistral採取「開放」模式，讓客戶可下載、客製化模型，擁有更大控制權。

募資 AI 法國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

捷克拚建規模千億AI超級工廠 降低依賴美國算力

大陸AI模型加速進入全球開發者生態 競爭焦點轉向成本與應用選擇

百度將登全棧AI第一股 明轉為雙重主要上市

輝達129億美元併購AI開源平台Hugging Face 跨足非硬體領域

相關新聞

台積電攜ASML 拚次世代製程

艾司摩爾（ASML）與台積電7日宣布，將共同推動晶片製造轉移升級至12吋光罩，要把最先進的高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致，台積電規劃，2031年之前建立12吋光罩試產線，2033年將微影系統全面就緒。

日圓碰觸153 寫七個月高點

日圓匯價8日一度升破1美元兌153日圓，再度改寫今年2月來新高。最新公布的數據顯示，日本7月名目薪資意外年增4.7%，創1997年來最大增幅，加上第2季經濟成長率獲上修0.3個百分點至1.4%，都進一步強化日本銀行（央行）下周升息的理由，但民間消費仍低迷，且日圓急升對汽車等出口產業勢將帶來衝擊，日圓後市以及日銀後續升息速度，都有待觀察。

法國AI新創Mistral募資 估值翻倍

法國AI新創公司Mistral在最新一輪募資籌得30億歐元（約35億美元），是歐洲未上市科技公司歷來最大規模股權融資。Mistral表示，資金將用於強化模型運算能力、投資前沿研究，並擴充AI基礎設施，以追趕美中對手。

加國對美祭報復性關稅 700項商品稅率最高50%

加拿大總理卡尼領導的政府將於美東時間8日凌晨零時01分（台灣8日中午12時01分）起，正式對大約700項美國商品課徵15%至50%的報復性關稅，反擊美國對約200億美元加拿大商品課徵最高50%關稅，美加貿易戰進一步升級。

韓擬在美蓋八座核電廠

南韓媒體報導，南韓政府計劃到美國興建八座大型核電廠，總投資金額估達1,200億美元，此案預料將列入最快於18日簽署的韓美策略投資協議之中。

川普貼文 曬「大美國」地圖 加、墨等32個國家地區被劃入版圖

美國總統川普7日在Trutch Social分享一張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加及中美洲、加勒比海多地，相當於把大半個北美洲、共32個其他國家與地區都劃入美國版圖。川普沒有附上任何說明，白宮也未表明這代表正式政策，但他先前多次談及加拿大成為第51州、取得格陵蘭控制權，這張地圖迅速引發外界關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。