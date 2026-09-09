聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果簽NAND長約…價格不是問題

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

記憶體缺貨大漲價狂潮延續，連向來以強大議價能力聞名的蘋果都難以抵抗。南韓媒體Economy Tribune報導，蘋果為取得充裕的儲存型快閃記憶體（NAND Flash），近期已與供應商簽訂長期供應協議（LTA），並且未設定價格上限。這隱約透露蘋果內部傾向「價格不是問題，有充裕記憶體供應最重要」的策略，更凸顯當下記憶體一貨難求。

雖然對象、採購量與價格條款未公開，市場觀察人士指出，日商鎧俠（Kioxia）最有可能是和蘋果簽長約的NAND合作夥伴。市場緊盯，蘋果此後是否會將簽署長約的策略延伸至行動DRAM（LPDDR）。報導指出，在HBM和伺服器DRAM需求上升之際，大宗商品記憶體供應吃緊，研判蘋果未來可能就iPhone所需的LPDDR5X和LPDDR6，與三星電子、SK海力士、美光等供應商額外簽署長約，以確保供貨無虞。

時值記憶體大廠策略轉變，紛紛尋求提高未來需求能見度，希望盡量改簽長約。Chosun Biz報導，三星電子計劃以長期合約涵蓋其記憶體總產能的60%至70%，並同時保有生產上的彈性。

Economy Tribune指出，市場推測蘋果簽署的NAND長約為三到五年期，且未設定價格上限。若消息屬實，鎧俠將成為繼SK海力士之後，少數採用此類長約架構的主要記憶體供應商之一。

NAND 價格 NAND Flash

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長江存儲NAND大擴產 預期明年成長25% 挑戰三星、SK海力士等地位

記憶體漲價潮未完！南亞科、華邦電營收創高 股價續漲成交值緊追權王

蘋果測試陸製DRAM？長鑫科技：已具備跟國際主流廠商競爭能力

蘋果要角庫克交棒不退場 轉任執行董座

相關新聞

台積電攜ASML 拚次世代製程

艾司摩爾（ASML）與台積電7日宣布，將共同推動晶片製造轉移升級至12吋光罩，要把最先進的高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致，台積電規劃，2031年之前建立12吋光罩試產線，2033年將微影系統全面就緒。

日圓碰觸153 寫七個月高點

日圓匯價8日一度升破1美元兌153日圓，再度改寫今年2月來新高。最新公布的數據顯示，日本7月名目薪資意外年增4.7%，創1997年來最大增幅，加上第2季經濟成長率獲上修0.3個百分點至1.4%，都進一步強化日本銀行（央行）下周升息的理由，但民間消費仍低迷，且日圓急升對汽車等出口產業勢將帶來衝擊，日圓後市以及日銀後續升息速度，都有待觀察。

法國AI新創Mistral募資 估值翻倍

法國AI新創公司Mistral在最新一輪募資籌得30億歐元（約35億美元），是歐洲未上市科技公司歷來最大規模股權融資。Mistral表示，資金將用於強化模型運算能力、投資前沿研究，並擴充AI基礎設施，以追趕美中對手。

加國對美祭報復性關稅 700項商品稅率最高50%

加拿大總理卡尼領導的政府將於美東時間8日凌晨零時01分（台灣8日中午12時01分）起，正式對大約700項美國商品課徵15%至50%的報復性關稅，反擊美國對約200億美元加拿大商品課徵最高50%關稅，美加貿易戰進一步升級。

韓擬在美蓋八座核電廠

南韓媒體報導，南韓政府計劃到美國興建八座大型核電廠，總投資金額估達1,200億美元，此案預料將列入最快於18日簽署的韓美策略投資協議之中。

川普貼文 曬「大美國」地圖 加、墨等32個國家地區被劃入版圖

美國總統川普7日在Trutch Social分享一張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加及中美洲、加勒比海多地，相當於把大半個北美洲、共32個其他國家與地區都劃入美國版圖。川普沒有附上任何說明，白宮也未表明這代表正式政策，但他先前多次談及加拿大成為第51州、取得格陵蘭控制權，這張地圖迅速引發外界關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。