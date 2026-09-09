蘋果簽NAND長約…價格不是問題

記憶體缺貨大漲價狂潮延續，連向來以強大議價能力聞名的蘋果都難以抵抗。南韓媒體Economy Tribune報導，蘋果為取得充裕的儲存型快閃記憶體（NAND Flash），近期已與供應商簽訂長期供應協議（LTA），並且未設定價格上限。這隱約透露蘋果內部傾向「價格不是問題，有充裕記憶體供應最重要」的策略，更凸顯當下記憶體一貨難求。

雖然對象、採購量與價格條款未公開，市場觀察人士指出，日商鎧俠（Kioxia）最有可能是和蘋果簽長約的NAND合作夥伴。市場緊盯，蘋果此後是否會將簽署長約的策略延伸至行動DRAM（LPDDR）。報導指出，在HBM和伺服器DRAM需求上升之際，大宗商品記憶體供應吃緊，研判蘋果未來可能就iPhone所需的LPDDR5X和LPDDR6，與三星電子、SK海力士、美光等供應商額外簽署長約，以確保供貨無虞。

時值記憶體大廠策略轉變，紛紛尋求提高未來需求能見度，希望盡量改簽長約。Chosun Biz報導，三星電子計劃以長期合約涵蓋其記憶體總產能的60%至70%，並同時保有生產上的彈性。

Economy Tribune指出，市場推測蘋果簽署的NAND長約為三到五年期，且未設定價格上限。若消息屬實，鎧俠將成為繼SK海力士之後，少數採用此類長約架構的主要記憶體供應商之一。