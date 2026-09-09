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歐洲電信業抗星鏈 捍衛「通訊主權」

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者黃晶琳／綜合報導
歐洲電信四巨頭德國電信、Orange、Vodafone和西班牙電信將攜手攻衛星服務，引爆全球新一波衛星相關訂單出籠。（美聯社）
歐洲電信四巨頭德國電信、Orange、Vodafone和西班牙電信將攜手攻衛星服務，引爆全球新一波衛星相關訂單出籠。（美聯社）

歐洲電信四巨頭德國電信（Deutsche Telekom）、Orange、Vodafone和西班牙電信（Telefonica）將攜手攻衛星服務，與全球首富馬斯克旗下SpaceX搶生意，引爆全球新一波衛星相關訂單出籠，昇達科（3491）、萊德光電、華通等台廠迎來大單。

彭博新聞引述知情人士報導，德國電信Orange、Vodafone和西班牙電信正進行初步磋商，計畫合組聯盟，共同競標歐盟2GHz頻段的部分頻譜，提供衛星直連手機（D2D）服務，

報導指出，歐盟已提議將這部分頻譜保留給當地業者，以便提升自主衛星通訊能力。Vodafone、Orange和西班牙電信謝絕置評，德國電信未立即回應置評要求。

業界分析，四大電信商結盟的態勢有跡可尋。歐盟今年5月已宣布，計劃將大部分的衛星行動通訊頻譜分配給歐洲企業，縮減美國業者（如SpaceX）能拿到的比率，藉此扶植本土企業、降低對美國科技巨擘的依賴。

歐盟計畫打造IRIS²多軌道衛星計畫，由290顆衛星組成多軌道衛星網路，是迎戰SpaceX的星鏈（Starlink）服務關鍵，按照規劃三分之一的頻譜將保留給安全與軍事等政府用途，交由歐盟業者提供服務。三分之二作為商業用途，由歐盟業者與非歐盟業者平分。上述幾家電信公司醞釀組成的聯盟，將競標屬於歐盟業者的部分。

法人認為，歐洲四大電信商結盟，意義重大，更顯示電信業者已經轉為主動的捍衛「通訊主權」，而電信業者的投入，也將加速衛星直連手機服務落實到用戶手機，進而帶起相關供應鏈商機，尤其歐洲電信業者大結盟對抗SpaceX，預期將加速D2D服務落地各個市場的進度，昇達科、華通、萊德光電等台鏈將受惠。

其中，昇達科已打入SpaceX、Amazon LEO、ASTS等客戶，搭上衛星直連手機應用，可望帶動相關高頻通訊元件需求成長。

華通是全球衛星用PCB龍頭，幾乎拿下所有指標大廠訂單。法人看好，隨著歐洲四大電信商有望結盟衝刺衛星市場，勢必帶動更多衛星用板需求，華通相關營收規模將持續擴大、占比同步增加，進一步推升公司營收規模及利潤。

而衛星直連手機需要衛星具備更強大的處理能力，連同也將推升衛星間通訊（ISL）的需求，萊德光電為ISL關鍵元件供應商，也可望搭上商機。連騰則積極轉型從傳統手機及NB天線供應商轉向高階航太應用，並打入ASTS供應鏈，同步沾光。

電信業 星鏈 歐洲

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