蘋果折疊iPhone恐缺貨 開賣初期可能跟不上需求

蘋果將於台灣時間10日凌晨舉辦秋季新品發表會，首款折疊iPhone預料將是一大亮點，惟日媒報導，蘋果對折疊iPhone品質要求極為嚴格，導致該新機截至8月底日產量僅數百支，開賣初期恐鬧缺貨，並牽動台積電、大立光（3008）、鴻海、新日興等供應鏈出貨。

市場盛傳，折疊iPhone起售價至少2,000美元（約新台幣6.3萬元），將是史上入手價最貴的iPhone。業界認為，果粉消費力不容小覷，即便折疊iPhone可能要價不斐，一旦初期供貨不足，可能掀起一波搶購潮，並激發更多買氣，甚至重現iPhone 5與iPhone 6時代，新機開賣初期萬人空巷排隊搶買、黃牛肆虐的盛況。

一名知情的供應鏈經理人告訴日本媒體：「蘋果對產品品質要求極高，在正式量產前，於8月增加一次額外的試產。不過，目前產能提升速度緩慢，截至8月底日產量僅幾百支。這樣的初步產能恐怕難以滿足市場需求。」

先前市場曾傳出，iPhone折疊機今年目標產量為800萬到1,000萬支，希望藉由這款新型態產品刺激市場、拉抬營收。若要達成此目標，每日產量必須達數萬支，因此目前的狀況顯然不足以應付推出後的市場需求。

消息人士說，蘋果正積極致力於提高產量，但這需要時間，如果沒有明顯改善，開賣初期各通路的供貨量將相當有限。

折疊iPhone工程和試產階段曾遇到挑戰，因蘋果對產品品質與耐用度標準的要求，遠高於其他競爭對手，包括在更極端環境下進行測試、要求大幅增加折疊次數，並且對螢幕平整度提出更高要求。

另一名知情人士指出：「螢幕平整度和折疊轉軸的表現是蘋果要求提升生產良率的關鍵細節之一。」

知情人士透露，蘋果8月針對折疊iPhone進行額外的驗證程序，以確保該手機能依照既定設計量產，這也導致商業生產時程延後數周。

記憶體等電子零件短缺，衝擊全球智慧手機產業，但iPhone至今所受影響相對小，因為蘋果的採購能力強大，且高價高階機種對價格較不敏感。