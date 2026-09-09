加國對美祭報復性關稅 700項商品稅率最高50%

加拿大總理卡尼領導的政府將於美東時間8日凌晨零時01分（台灣8日中午12時01分）起，正式對大約700項美國商品課徵15%至50%的報復性關稅，反擊美國對約200億美元加拿大商品課徵最高50%關稅，美加貿易戰進一步升級。

加拿大對約700項美國商品課徵15%、25%或最高50%的關稅，其中部分鋼鋁製品現行稅率直接加倍，最新清單涵蓋鋁箔、鋼橋、服飾、起司與木製品等，部分品項正對應目前遭美國課徵高關稅的加拿大商品。

美國受衝擊較大的將是密西根州與俄亥俄州的出口業者，這兩州與加拿大經貿往來密切，且當地11月期中選舉的選情膠著。

加國報復關稅生效前幾小時，川普7日在Truth Social發文表示：「不准龐巴迪再在美國賣飛機！他們的產品不夠好！如果他們想要我們的市場，就必須在這裡生產，不要再把美國當成小豬撲滿。」

路透報導，白宮未說明將如何執行川普的禁售要求。龐巴迪在美供應鏈布局甚深，合作供應商約2,800家，並設有工廠與服務中心，旗艦機款機翼在德州生產，在堪薩斯州設有國防相關工廠。公司約5,100架客戶機隊中，近半位於美國。

卡尼的策略是讓美國企業與消費者感受到貿易戰的代價，促使華府重返談判桌。前總理杜魯多時期的資深貿易顧問克洛表示，「加拿大徵這些關稅，不是想打貿易戰，而是希望結束貿易戰」。民調顯示，近四分之三的加拿大民眾支持卡尼上月退出談判並以關稅反制。

然而，業界與經濟學家憂心局勢進一步惡化。加拿大汽車零件製造商協會會長沃佩表示，川普政府「願意為了達成目標而傷害本國產業」，衝突有可能再升級。經濟預測機構Oxford Economics估計，關稅戰整體可能使加拿大經濟產出較基準預測減少約0.3%，且尚未計入衝突再度升級的風險。

美國貿易代表葛里爾已經暗示，可能對加拿大追加關稅，甚至全面禁止部分加拿大商品進口。