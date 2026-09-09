川普貼文 曬「大美國」地圖 加、墨等32個國家地區被劃入版圖

美國總統川普7日在Trutch Social分享一張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加及中美洲、加勒比海多地，相當於把大半個北美洲、共32個其他國家與地區都劃入美國版圖。川普沒有附上任何說明，白宮也未表明這代表正式政策，但他先前多次談及加拿大成為第51州、取得格陵蘭控制權，這張地圖迅速引發外界關注。

川普近來屢次以領土與地名議題製造話題。他過去曾公開主張，加拿大可成為美國第51州，並持續表態希望將格陵蘭納入美國控制。他去年重返白宮第一天便簽署行政命令，要求聯邦政府將「墨西哥灣」改為「美國灣」；近期美加貿易爭端升高之際，川普也簽署命令，要求把跨越美加邊境的安大略湖改名為「美國湖」。

川普6日也接連發布多張應為AI生成圖片，其中一張把美國「新墨西哥州」（New Mexico）劃掉，改為「新美國州」（New America），另一張則直接寫著「月球是我們的」（The Moon Is Ours）。