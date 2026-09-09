關稅報復 美加貿易戰升溫

加拿大強硬反擊美國總統川普的貿易戰，對總額二百億美元的美國商品課徵最高百分之五十報復性關稅八日生效。川普七日則把矛頭指向加國製飛機，宣布總部位於蒙特婁的航太公司龐巴迪必須在美國設廠生產，否則將禁止在美銷售。這些發展顯示，美加貿易戰繼續升級。

加拿大總理卡尼八月終止與華府的貿易談判後，宣布對二百億美元美國商品加徵關稅。新一波對美報復關稅在美東時間八日○時○一分（台灣時間八日十二時○一分）生效，將對約七百項美國商品課徵百分之十五、百分之廿五或最高百分之五十關稅，其中部分鋼鋁製品現行稅率將直接加倍，最新清單涵蓋鋁箔、鋼橋、服飾、起司與木製品等，部分品項正對應目前遭美國課徵高關稅的加拿大商品。

美國受衝擊較大的將是密西根州與俄亥俄州出口業者，這兩州與加拿大經貿往來密切，十一月期中選舉的選情膠著。卡尼的策略是讓美國企業與消費者感受到貿易戰代價，促使華府重返談判桌。加國政府前資深貿易顧問克洛表示，「加拿大徵這些關稅不是想打貿易戰，而是希望結束貿易戰」。

川普七月以加拿大歧視美國商品為由，率先宣布對價值二百億美元加國商品加徵最高百分之五十關稅。加國原先希望透過談判取消或降低關稅，最終未能達成協議。卡尼隨後撤回談判代表，推動報復措施。

民調顯示，多數加拿大民眾支持卡尼中止談判反制美國。紐約時報指出，雙方這波關稅對經濟的直接衝擊有限，因為涉及的商品僅占美加去年貿易額七一五五億美元的一小部分。但雙方可能陷入報復循環，祭出更高更多關稅，最終傷害雙方企業和民眾。

加拿大報復關稅生效前幾小時，川普七日在社群平台發文表示：「不准龐巴迪再在美國賣飛機！他們的產品不夠好！如果他們想要我們的市場，就必須在這裡生產，不要再把美國當成小豬撲滿。」

路透報導，白宮未說明將如何執行川普的禁售要求。龐巴迪在美供應鏈布局甚深，合作供應商約二千八百家，並設有工廠與服務中心，旗艦機款機翼在德州生產，在堪薩斯州設有國防相關工廠。公司約五千一百架客戶機隊中，近半位於美國；龐巴迪尚未回應。

川普四日曾表示可能終止與加拿大的一切貿易，並威脅明年起對加拿大汽車及汽車零組件課徵百分之五十關稅。美國貿易代表葛里爾已暗示，可能對加拿大追加關稅，甚至禁止部分加拿大商品進口。