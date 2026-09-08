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半導體股6月已觸頂？大摩：或有未升段可期 類似去年銀價

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股已在6月觸頂後，或許還有一波末升段漲勢可期。路透
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股已在6月觸頂後，或許還有一波末升段漲勢可期。路透

摩根士丹利策略師團隊表示，美國勞工節正揭開美股今年最後一波漲勢的序幕，而這波領漲類股將換手，不再是由半導體股帶頭衝鋒。

美股標普500指數今年來漲幅達14%，羅素2000小型股指數年初迄今更大漲20%，半導體股更是扶搖直上--基本上，除了「七大巨頭」科技股外，其他股票都重拾二位數漲幅。

MarketWatch報導，摩根士丹利股市策略師威爾森領導的團隊指出，上述發展絕非巧合。大摩在研究報告中寫道：「凡此種種，都與我們所謂的一波新經濟景氣循環吻合。約莫在2025年4月『解放日』（當天川普宣布震驚全球的對等關稅）前後，美國經濟發生滾動式衰退，跌到低谷時，這波景氣循環於焉展開。營收成長加速，導致每股盈餘（EPS）呈現V型復甦，反映營運槓桿回歸中型企業。」

但大摩策略師指出，隨著押注成長股持續飆漲的所謂「動能股」交易降溫，那段漲勢已告一段落。特別是半導體股，已在6月觸頂，此後股價已從高峰滑落。

所以，現在的問題是，晶片股還會重拾漲勢嗎？

威爾森與其團隊認為，或許還有一波末升段漲勢可期。他們形容，晶片股接下來的走勢，可能與去年銀價急漲的情況類似，但認為半導體股不再是領漲族群。

大摩團隊寫道：「一些人士聲稱，美股領漲族群基本上不變，動能股賣壓只是運用槓桿過度的投資組合重新調整部位罷了。但我們不同意這種論點。我們認為，是過渡到中期復甦期（mid-cycle）驅動了部位重新調整，而那又被槓桿給誇大了。」

可望從中期復甦類股輪動受惠的股票，傾向是自由現金流豐沛、營運效率高和資本支出有紀律的公司，那意味今年稍早因投資人擔心遭人工智慧（AI）巨浪沖擊的軟體股，今後可望揚眉吐氣，而醫療照護股和銀行股後市也看好。

簡言之，市場資金正移出「AI賦能」概念股，轉向「AI採用」概念股。大摩指出，華爾街分析師已調高對這些類股的盈餘預測。

不過，大摩策略師指出，最近美國長期公債殖利率躍升，對上述預測構成最大的風險。他們認為，利率顧慮不是因憂慮政府財政難以為繼而起，而是強勁的名目成長率、石油與能源漲價恐推升通膨，以及政府公債和公司債發行量暴增所致。

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