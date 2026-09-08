美股早盤／三大指數跌！高通飆7.5%帶動費半上漲 台積電ADR漲2.5%

美股三大指數周二（8日）早盤下跌。道瓊工業指數下跌470點，跌幅0.9%。標普500指數下跌0.2%。那斯達克下跌0.2%。費城半導體指數則是受惠於高通（Qualcomm）上漲1.6%；台積電ADR也漲2.5%。

高通（Qualcomm）股價周二早盤大漲7.5%，此前公司宣布與亞馬遜雲端事業AWS建立資料中心基礎設施合作關係。對對試圖在AI市場挑戰輝達（Nvidia）的高通而言，是一項重大勝利。

根據高通發布的新聞稿，公司正與亞馬遜合作，「共同開發多個世代的客製化晶片」，協助建構AWS的AI基礎設施。

華爾街持續關注美伊戰爭，以及加拿大與美國之間日益升高的貿易緊張局勢。晶片股上漲，抵銷了部分跌幅。

接下來的市場焦點，AJ Bell市場主管Dan Coatsworth周二在一份報告中說：「投資人將高度關注本周稍晚公布的美國通膨數據，以觀察能源價格上漲的影響是否開始蔓延，帶來更廣泛的通膨壓力。」

美國與伊朗在周末互相發動攻擊後，油價連續第三個交易日上漲，升至六周高點，導致股市承壓。布蘭特原油上漲2.3%，至每桶99.22美元；西德州中級原油上漲3.3%，至每桶94.54美元。

原油價格因美伊戰爭持續，在過去一個月大幅飆升，推升美國公債殖利率。交易員日益擔心，居高不下的能源價格將進一步推升通膨。

Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示，全球主要央行未來幾周將陸續召開利率會議，「這將考驗股市是否能夠維持鎮定。全球債券殖利率也在上升。」

指標性的10年期美國國債殖利率上周升至2023年11月以來最高水準，而2年期公債殖利率則攀升至2025年1月以來的高點。

美國聯準會（Fed）下周召開利率會議。根據芝商所FedWatch工具，交易員目前押注聯準會在會後升息1碼的機率為60%。

交易員另也必須再次應對美國與加拿大之間的貿易緊張。加拿大針對約200億美元美國商品祭出的報復性關稅，周二起生效。