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高盛對油價後市翻空為多 對供需看法完全顛倒過來

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美伊衝突不止，布蘭特原油8日盤中勁漲2%至每桶99美元，是7月23日以來最高價位，眼看就要再度躍上100美元大關。路透
美伊衝突不止，布蘭特原油8日盤中勁漲2%至每桶99美元，是7月23日以來最高價位，眼看就要再度躍上100美元大關。路透

高盛集團（Goldman Sachs）夏季才剛調降油價預測，日前卻又翻空為多。但高盛基於兩大因素，預料油價這波漲幅應屬溫和。

在短短三個月內，高盛分析師團隊先是調降油價預估目標價，周一（7日）卻又再度調高油價預測。

高盛大宗商品研究主管Daan Struyven解釋，之前下修油價預測，是因為美國與伊朗達成協議停火的諒解備忘錄，但如今美伊敵意未消，荷莫茲海峽僵局未解，對油價展望的預測理應重新調整。

高盛警告：「倘若2027年波斯灣平均日產量，仍比戰前水準低400萬桶，那麼布蘭特原油可能漲破每桶120美元。」油輪遇襲加劇，將是刺激油價大漲的催化劑。

高盛上調年終目標價 但供需展望與夏季相反

MarketWatch報導，Struyven的團隊周一發布研究報告，調高2026年底目標價，從每桶80美元上調至90美元，並推估2027年均價將從每桶75美元提高到80美元。

今夏高盛即使下修油價預測，仍指出兩項變數將導致油價再度勁揚：中東供應風險，以及強韌的需求。

對照下，高盛周一的報告逆轉那種趨勢：雖然上調目標價，但預料供需情況逆轉，可望使這波油價漲幅相對溫和。

Struyven指出，首先，自美伊開戰以來，經濟合作發展組織（OECD）成員國的商業陸上庫存，幾乎未降低；其次，他預期，中東產油國將持續採取變通供油方式，包括設法悄悄把石油從荷莫茲海峽運出，或是改道石油管線輸出。

高盛團隊認為，市場上有些聳動的石油預測或許誇大其詞。OECD目前的商業庫存仍比2023年寫下的空前最低紀錄高16%，而全球陸上石油庫存量儘管已從91億桶降到86億桶，仍大幅高於營運所需的最低儲備量，況且中國大陸對石油進口價位仍十分在意。

布蘭特原油8日盤中勁漲2%，漲上每桶99美元，是7月23日以來最高價位，眼看就要再躍上100美元大關。

油價 高盛 荷莫茲海峽 石油

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