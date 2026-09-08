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日本匯率與殖利率雙升 這兩個產業心驚

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
日圓強勢升值，可能會衝擊豐田等日本汽車製造商的獲利。路透
日圓強勢升值，可能會衝擊豐田等日本汽車製造商的獲利。路透

日圓強勢升值，站上逾六個月來新高，可能會衝擊豐田等日本汽車製造商的獲利。另一方面，日本公債殖利率跳增至數十年高點，重創日債價格，當局密切關注銀行業是否受到影響。

日圓8日升至約153兌1美元，創2月以來新高，傷害出口導向的日本車廠，這些公司以較低的日圓匯率來預測盈餘，以日圓來到160兌1美元來看，豐田預估最為悲觀。該公司8月表示，幣值每升值1日圓，將使年度營業利率減少約500億日圓（3.26億美元）。

這種情況凸顯了匯率波動的經濟成本。日圓轉強會使車業的海外盈餘匯回日本時，價值受到侵蝕，損害主要銷量在歐美的車廠。

與此同時，日本金融廳密切關注，銀行是否妥善管理利率攀升的風險。通膨和政府開支憂慮，使日本公債殖利率升至數十年高點，與殖利率呈反向走勢的債券價格重挫。日本央行為維持物價穩定，估計會加速升息，銀行持有的公債部位，價格可能持續遭到打壓。

金融廳長官伊藤豐表示，整體銀行業的債券帳面損失在可以處理的範圍，但金融廳正在觀察各銀行的應對方式，業界需要依據穩健決策與展望，來做出管理決策。

企業也受到利率攀升、及勞工與原物料成本上揚的衝擊，金融廳正在檢視，銀行是否充分監督企業貸款的狀況。另外，借貸利率走升，也牽動房貸，金融廳正加強審查超長期房貸。

匯率 殖利率 日本

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