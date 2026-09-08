捷克拚建規模千億AI超級工廠 降低依賴美國算力

捷克積極爭取興建AI超級工廠（AI Gigafactory），計畫規模約1000億克朗（約新台幣1500億元），並研議建立國家級語言模型，降低在晶片、語言模型及大型雲端服務等方面依賴美國，以及強化AI自主能力與在歐洲AI發展中的地位。

根據捷克電視台報導，歐盟計畫在歐洲興建最多7座人工智慧超級工廠，打造大規模AI運算基礎設施。捷克目前已具備AI Factory、超級電腦與私人投資者等條件，對競標案頗具信心。

捷克同時與中東歐鄰國建立更緊密的AI合作網絡，近日與波蘭、斯洛伐克、匈牙利、立陶宛等8國簽署人工智慧合作宣言，承諾協調AI政策、串聯關鍵運算基礎設施及分享實務經驗。

捷克政府人工智慧特使卡切納（Lukáš Kačena）表示，捷克具相當大的成功機會，這座AI超級工廠可能設於布拉格。目前全球絕大多數AI運算能力集中在美國，因此歐洲希望扭轉在晶片、語言模型與大型雲端服務供應商等方面對美國的依賴。

卡切納說，若政府希望將AI應用於公民服務、武裝部隊、消防與醫療等領域，須確保資料在哪些運算能力與基礎設施上進行處理。「我們在自己的基礎設施上運行模型，除了確保掌握資料與運作狀況，也降低模型遭操縱的風險。對國家而言，這是非常敏感且重要的問題。」

此外，建立捷克自己的國家級語言模型，也是未來推行的方向。卡切納指出，波蘭已有自己的語言模型。雖然歐洲在可預見的未來恐難以追上ChatGPT等頂尖模型，但對政府部門而言，免費的開放原始碼（open source）模型應能應付需求。

至於計畫經費，捷克貿工部長哈夫里查克（KarelHavlíček）表示，整體計畫規模約1000億克朗，主要由私人企業投資，目前主要投資方為捷克電信廣播公司（České radiokomunikace）。

哈夫里查克表示，這項計畫必須在2028年啟動。捷克政府每年將支付5億克朗，但不是購買硬體或晶片，而是透過公共採購取得政府所需的AI運算能力。

不過，捷克在AI應用方面仍面臨數位化不足的問題。雖然民眾在個人用途上已普遍使用AI，但企業及公共行政部門將AI納入工作流程的程度，長期低於歐盟平均。

卡切納指出，許多領域正逐漸暴露過去累積的問題，「若沒有數位化，就沒有資料；而沒有資料，就很難導入AI」。

他表示，捷克企業存在相當大的「數位債務」（digital debt），政府行政部門的情況也類似。不過，他認為推動數位化及AI應用是重要優先事項，並透露公共行政領域已有不少AI相關計畫正在推動。