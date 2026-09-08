快訊

降價救銷量？奢侈品牌Gucci包包、成衣 大陸售價降40%

沒監委卻查蔣得立？監察院：一切依法行政

北部明低溫下探17度！日夜溫差達13度 這天雨勢最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

捷克拚建規模千億AI超級工廠 降低依賴美國算力

中央社／ 布拉格8日專電

捷克積極爭取興建AI超級工廠（AI Gigafactory），計畫規模約1000億克朗（約新台幣1500億元），並研議建立國家級語言模型，降低在晶片、語言模型及大型雲端服務等方面依賴美國，以及強化AI自主能力與在歐洲AI發展中的地位。

根據捷克電視台報導，歐盟計畫在歐洲興建最多7座人工智慧超級工廠，打造大規模AI運算基礎設施。捷克目前已具備AI Factory、超級電腦與私人投資者等條件，對競標案頗具信心。

捷克同時與中東歐鄰國建立更緊密的AI合作網絡，近日與波蘭、斯洛伐克、匈牙利、立陶宛等8國簽署人工智慧合作宣言，承諾協調AI政策、串聯關鍵運算基礎設施及分享實務經驗。

捷克政府人工智慧特使卡切納（Lukáš Kačena）表示，捷克具相當大的成功機會，這座AI超級工廠可能設於布拉格。目前全球絕大多數AI運算能力集中在美國，因此歐洲希望扭轉在晶片、語言模型與大型雲端服務供應商等方面對美國的依賴。

卡切納說，若政府希望將AI應用於公民服務、武裝部隊、消防與醫療等領域，須確保資料在哪些運算能力與基礎設施上進行處理。「我們在自己的基礎設施上運行模型，除了確保掌握資料與運作狀況，也降低模型遭操縱的風險。對國家而言，這是非常敏感且重要的問題。」

此外，建立捷克自己的國家級語言模型，也是未來推行的方向。卡切納指出，波蘭已有自己的語言模型。雖然歐洲在可預見的未來恐難以追上ChatGPT等頂尖模型，但對政府部門而言，免費的開放原始碼（open source）模型應能應付需求。

至於計畫經費，捷克貿工部長哈夫里查克（KarelHavlíček）表示，整體計畫規模約1000億克朗，主要由私人企業投資，目前主要投資方為捷克電信廣播公司（České radiokomunikace）。

哈夫里查克表示，這項計畫必須在2028年啟動。捷克政府每年將支付5億克朗，但不是購買硬體或晶片，而是透過公共採購取得政府所需的AI運算能力。

不過，捷克在AI應用方面仍面臨數位化不足的問題。雖然民眾在個人用途上已普遍使用AI，但企業及公共行政部門將AI納入工作流程的程度，長期低於歐盟平均。

卡切納指出，許多領域正逐漸暴露過去累積的問題，「若沒有數位化，就沒有資料；而沒有資料，就很難導入AI」。

他表示，捷克企業存在相當大的「數位債務」（digital debt），政府行政部門的情況也類似。不過，他認為推動數位化及AI應用是重要優先事項，並透露公共行政領域已有不少AI相關計畫正在推動。

算力 捷克 人工智慧 AI 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

俄烏戰爭帶動捷克軍工業熱潮 出口連4年創新高…去年突破1744億

AI 改寫中東未來經濟版圖貿協 為台灣開啟合作新契機

AI有望破解癌症解方 安謀執行長憂晶片短缺拖累研發

數據留廠成 AI 升級關鍵 思偉達攜製造業打造智慧決策中樞

相關新聞

下周美日央行都可能升息 為何美企緊張、日企淡定？原因曝光

日本和美國央行下周升息的機率都已升高，若果真付諸行動，借貸成本都會隨之增加。但同樣面臨升息，日本企業可望比美企更能處之泰然。

日本匯率與殖利率雙升 這兩個產業心驚

日圓強勢升值，站上逾六個月來新高，可能會衝擊豐田等日本汽車製造商的獲利。另一方面，日本公債殖利率跳增至數十年高點，重創日債價格，當局密切關注銀行業是否受到影響。

員工互踩地盤？AI工具助長跨職務技能 恐扼殺企業分工合作文化

職場上有些職務的地盤界線涇渭分明，例如新聞記者最忌諱「踩線」。但人工智慧（AI）助長跨職務技能，正開始導致許多職務的邊界模糊化，引發內部不同部門的矛盾，也打擊企業分工合作的文化。

亞股多收跌！市場對美聯準會升息預期提高 CPI恐成決策關鍵因素

美國上週公布亮眼的就業數據，市場對美國聯邦準備理事會（Fed）升息的預期因此提高，再加上沙烏地阿拉伯能源設施遇襲推升油價...

AI熱潮推升南韓電力需求 路透：需增建20座核反應爐

韓國氣候能源環境部長金星煥指出，受晶片製造大廠三星電子和SK海力士擴大產能及新建人工智慧（AI）資料中心等計畫帶動，韓國...

一記重擊！記憶體成本飆升、消費疲軟 印度三星裁近百名主管

由於記憶體成本拉高、消費者需求疲軟、利潤受到擠壓等因素，印度三星分批裁撤電視和家電器部門的員工，並要求80到100名主管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。