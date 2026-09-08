員工互踩地盤？AI工具助長跨職務技能 恐扼殺企業分工合作文化

職場上有些職務的地盤界線涇渭分明，例如新聞記者最忌諱「踩線」。但人工智慧（AI）助長跨職務技能，正開始導致許多職務的邊界模糊化，引發內部不同部門的矛盾，也打擊企業分工合作的文化。

形形色色職場傳出的消息顯示，AI工具逐漸打破許多不同職業之間的藩籬，讓從業人員挾AI工具入侵彼此負責的領域。主因不是因為管理層已重新設計工作流程，或重新分派職務，而是因為在同一屋簷下的同事大規模互踩地盤，對一些人有利，卻以別人當犧牲品。

最近OpenAI發布的分析報告就發現，工作上頻繁使用ChatGPT的員工往往撈過界，跨出原屬職務領域，像是軟體偵錯、草擬行銷宣傳材料、計算財務數據等。這份採樣約80萬人的研究報告發現，約17%被歸類為「跨職務」（從事性質異於本職的他人職務），另有22%與本職有關，其餘則歸類為「普通」職務，例如撰寫電郵或安排會議行程。

金融時報專欄作家歐康娜指出，借助於AI工具或許有提高速度和效率的優點，例如在軟體偵錯上無需再求助於職能更高桿的同事（除非犯的錯誤到頭來仍需資深同事收拾善後），壞處可能是有損於企業鼓勵協作和對話的文化。

但在某些職場，職務界線日趨模糊，導致更深層的轉變。最近一項研究分析AI對荷蘭某媒體公司廣告團隊造成的影響，發現生成式AI已導致工作流程已丕變。

AI工具問世前，資深創意人員常集體腦力激盪，想出一些初具輪廓的概念供客戶選擇，然後再由眾多負責不同領域的專業人員（如平面設計師、攝影人員等）分工合作，來來回回討論，最後打造出成品。

有了AI輔助工具後，高階創意人員可能直接運用AI製圖工具「Midjourney」，就能一開始就能生成完整、美觀的概念，其他專業人員的工作淪落到設法「執行」AI生成的宣傳素材。

另一項針對電玩遊戲公司的研究，也發現類似的「職務重疊」現象--AI如今讓美術設計師也能自行編碼，讓程式設計師也能作美工。報告執筆者之一的倫敦國王學院教授葛林蕭說，世人非常關切AI導致（資深與資淺員工之間）的「垂直」衝擊，但同樣重要的是AI造成（不同職務愈來愈互相重疊）的「水平」衝擊。

當然，某個職務的任務組合向來不固定，會隨時代和需求而改變。但2022年的一項研究發現，長期而言，工作內容的調整，其實多半是特定職銜職掌的任務起了變化，而不是因為某些職務消滅和其他職務興起。職務消失時，有時是因為其他人吸收那項任務、融入自己的日常工作，好比新聞工作者兼任打字員。

打破工作的楚河漢界由來已久，但這不表示在AI潮流中站錯邊的員工，就不會備感衝擊。

此刻眾人聚焦於雇主的AI計畫為何，但工作自動化的威脅可能不是來自雇主，更立即的威脅可能來自你那些訂閱Claude、虎視眈眈的同事。