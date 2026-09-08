快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

亞股多收跌！市場對美聯準會升息預期提高 CPI恐成決策關鍵因素

中央社／ 香港8日綜合外電報導
美國上週公布亮眼的就業數據，市場對美國聯邦準備理事會（Fed）升息的預期因此提高，再加上沙烏地阿拉伯能源設施遇襲推升油價，亞洲股市今天多收跌。 路透社
美國上週公布亮眼的就業數據，市場對美國聯邦準備理事會（Fed）升息的預期因此提高，再加上沙烏地阿拉伯能源設施遇襲推升油價，亞洲股市今天多收跌。 路透社

美國上週公布亮眼的就業數據，市場對美國聯邦準備理事會（Fed升息的預期因此提高，再加上沙烏地阿拉伯能源設施遇襲推升油價，亞洲股市今天多收跌。

法新社報導，儘管市場普遍預期日本銀行將升息，投資人仍密切關注本月11日將公布的美國消費者物價指數（CPI），這可能成為聯準會利率決策的關鍵因素。

美國上週公布亮眼的就業數據，推升市場對聯準會升息的預期。芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，升息機率超過6成。

受到近期中東危機升溫影響，油價大幅攀升，也進一步增加聯準會的壓力。根據美國汽車協會（AAA），美國柴油平均價格昨天創下歷史新高。

兩大原油期貨合約今天雙雙上揚，布倫特原油（Brent Crude）漲逾2%，逼近每桶100美元；西德州中級原油（WTI）漲幅也超過3%。

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天對沙烏地阿拉伯發動新一波攻擊，導致沙國數處能源設施暫停運作。

Quintex Intel全球策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，市場正面臨聯準會升息、通膨論戰、油價高漲、日本可能進一步緊縮貨幣政策、資金可能回流日本，以及美國重啟對加拿大關稅威脅等多重壓力。

美國升息前景與油價攀升對股市構成壓力，科技股在早盤走揚後轉為下跌。

首爾股市早盤在晶片製造商SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）帶動下一度漲逾2%，然而終場收跌0.58%。

東京、香港、雪梨、新加坡、台北與威靈頓股市均收低，上海、馬尼拉和雅加達股市則收高。

聯準會 升息 亞股 Fed

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科技股率日韓股強漲 亞洲市場多收紅

美股期指挫逾300點！油價衝六周高點 Fed升息陰影與美加貿易戰添壓

全球新興市場股票基金上周淨流入居冠

下周美日央行都可能升息 為何美企緊張、日企淡定？原因曝光

相關新聞

下周美日央行都可能升息 為何美企緊張、日企淡定？原因曝光

日本和美國央行下周升息的機率都已升高，若果真付諸行動，借貸成本都會隨之增加。但同樣面臨升息，日本企業可望比美企更能處之泰然。

AI工具助長員工互踩地盤行為 恐扼殺企業分工合作文化

職場上有些職務的地盤界線涇渭分明，例如新聞記者最忌諱「踩線」。但人工智慧（AI）助長跨職務技能，正開始導致許多職務的邊界模糊化，引發內部不同部門的矛盾，也打擊企業分工合作的文化。

亞股多收跌！市場對美聯準會升息預期提高 CPI恐成決策關鍵因素

美國上週公布亮眼的就業數據，市場對美國聯邦準備理事會（Fed）升息的預期因此提高，再加上沙烏地阿拉伯能源設施遇襲推升油價...

AI熱潮推升南韓電力需求 路透：需增建20座核反應爐

韓國氣候能源環境部長金星煥指出，受晶片製造大廠三星電子和SK海力士擴大產能及新建人工智慧（AI）資料中心等計畫帶動，韓國...

一記重擊！記憶體成本飆升、消費疲軟 印度三星裁近百名主管

由於記憶體成本拉高、消費者需求疲軟、利潤受到擠壓等因素，印度三星分批裁撤電視和家電器部門的員工，並要求80到100名主管...

蘇伊士運河通行量回升 但仍不及加薩戰爭前水準

蘇伊士運河7月營收年增42%，通行量也進一步回升，主因伊朗戰爭實質封鎖荷莫茲海峽，加上胡塞武裝組織威脅紅海南部航運，促使更多船隻改走蘇伊士運河。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。