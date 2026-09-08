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亞股多收跌！市場對美聯準會升息預期提高 CPI恐成決策關鍵因素
美國上週公布亮眼的就業數據，市場對美國聯邦準備理事會（Fed）升息的預期因此提高，再加上沙烏地阿拉伯能源設施遇襲推升油價，亞洲股市今天多收跌。
法新社報導，儘管市場普遍預期日本銀行將升息，投資人仍密切關注本月11日將公布的美國消費者物價指數（CPI），這可能成為聯準會利率決策的關鍵因素。
美國上週公布亮眼的就業數據，推升市場對聯準會升息的預期。芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，升息機率超過6成。
受到近期中東危機升溫影響，油價大幅攀升，也進一步增加聯準會的壓力。根據美國汽車協會（AAA），美國柴油平均價格昨天創下歷史新高。
兩大原油期貨合約今天雙雙上揚，布倫特原油（Brent Crude）漲逾2%，逼近每桶100美元；西德州中級原油（WTI）漲幅也超過3%。
伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天對沙烏地阿拉伯發動新一波攻擊，導致沙國數處能源設施暫停運作。
Quintex Intel全球策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，市場正面臨聯準會升息、通膨論戰、油價高漲、日本可能進一步緊縮貨幣政策、資金可能回流日本，以及美國重啟對加拿大關稅威脅等多重壓力。
美國升息前景與油價攀升對股市構成壓力，科技股在早盤走揚後轉為下跌。
首爾股市早盤在晶片製造商SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）帶動下一度漲逾2%，然而終場收跌0.58%。
東京、香港、雪梨、新加坡、台北與威靈頓股市均收低，上海、馬尼拉和雅加達股市則收高。
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