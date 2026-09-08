亞股多收跌！市場對美聯準會升息預期提高 CPI恐成決策關鍵因素

職場上有些職務的地盤界線涇渭分明，例如新聞記者最忌諱「踩線」。但人工智慧（AI）助長跨職務技能，正開始導致許多職務的邊界模糊化，引發內部不同部門的矛盾，也打擊企業分工合作的文化。

2026-09-08 18:59