AI熱潮推升南韓電力需求 路透：需增建20座核反應爐

韓國氣候能源環境部長金星煥指出，受晶片製造大廠三星電子和SK海力士擴大產能及新建人工智慧（AI）資料中心等計畫帶動，韓國未來幾年用電需求將會大幅激增。

金星煥本月接受路透社專訪時指出，僅AI相關的用電需求就將帶動韓國電力需求增加25至30GW（gigawatt，百萬瓩），此外還需因應汽車從燃油引擎轉向電動車，以及使用電力而非燃氣供暖導致的國內用電需求上升。

韓國政府預計下個月公布最新版國家長期能源路線圖，將規劃期程延長兩年至2040年。其中一個核心重點為韓國是否會宣布增建核能反應爐。

針對國內還需多少座核反應爐，金星煥表示正由專家研議，他本人不便評論。不過他強調，核能是「考量我們能源組合的發電結構不可或缺的要素」。

若額外增加的25至30GW用電全數仰賴核能供應，這相當於約20座現行韓國設計標準核反應爐的裝置容量。

亞洲第4大經濟體韓國目前擁有26座核反應爐，核能發電占國內用電需求比重不到1/3。

三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）承諾將在韓國西南部新建工廠，作為政府今年宣布、規模達800兆韓元（約5900億美元）的「超大型計畫」一環。

金星煥指出：「原規劃於2045年左右興建的計畫已經大幅加速推進，預計2030年代初期完工。」