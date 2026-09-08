蘇伊士運河通行量回升 但仍不及加薩戰爭前水準

澳洲政府周二提出新法案，賦予社群媒體用戶「選擇退出」演算法推薦的權利，用戶將可自行選擇動態消息中的內容。一旦立法通過，將直接衝擊Meta、TikTok與Snap等平台，因為這些公司的商業模式高度仰賴個人化推薦，以延長用戶使用時間、增加廣告收入。此舉也可能帶動其他國家跟進。

2026-09-08 14:36