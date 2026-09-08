一記重擊！記憶體成本飆升、消費疲軟 印度三星裁近百名主管

由於記憶體成本拉高、消費者需求疲軟、利潤受到擠壓等因素，印度三星分批裁撤電視和家電器部門的員工，並要求80到100名主管離職。

新德里電視台（NDTV）報導指出，印度三星正分批資遣員工，被裁的包括印度三星總部總監級的主管、各團隊的負責人、分公司經理、區域經理等。

今日印度（India Today）報導，印度三星在印度的業務面臨挑戰，由於晶片價格飆漲、盧比貶值、智慧型手機銷量下滑，其他原物料成本增加等原因，公司在銷售、利潤上都面臨巨大壓力。

印度三星這波遭裁員的人集中在電視、家電業務相關部門，但報導指出，未來恐怕還會有更多不同部門的員工失業。

印度經濟時報（The Economic Times）報導，印度三星業務部門可能有達25%的銷售、行銷人員會受到影響，除了規模較大的智慧型手機銷售團隊外，電子產品銷售部門還有約600名主管。

一名遭裁員的印度三星員工告訴印度經濟時報，公司過去幾天都會分批發出資遣通知，部分員工甚至被要求盡速辦理離職手續，據傳，印度三星提供3個月工資作為基本的資遣費，遭遣散者，每在公司服務滿1年，資遣費就多1個月工資。

對印度三星來說，智慧型手機銷售占該公司在印度收入的3/4，但記憶體價格大漲、盧比在2026財政年度貶值了近10%，讓智慧型手機或其他電子產品的價格必須上調，削弱了民眾購買的意願。

此外，印度智慧型手機市場也在衰退，相關數據顯示，銷售量較去年同期下滑11%到12%，這對印度三星來說無疑是一記重擊。