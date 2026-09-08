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Meta、TikTok恐少賺廣告費！澳洲擬立法讓社群媒體用戶關閉演算法推薦

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲擬立法讓社群媒體用戶可選擇退出演算法推薦，恐直接衝擊Meta、TikTok等平台的廣告收入。美聯社
澳洲擬立法讓社群媒體用戶可選擇退出演算法推薦，恐直接衝擊Meta、TikTok等平台的廣告收入。美聯社

澳洲政府周二提出新法案，賦予社群媒體用戶「選擇退出」演算法推薦的權利，用戶將可自行選擇動態消息中的內容。一旦立法通過，將直接衝擊MetaTikTok與Snap等平台，因為這些公司的商業模式高度仰賴個人化推薦，以延長用戶使用時間、增加廣告收入。此舉也可能帶動其他國家跟進。

草案仍在研議階段，重點在於要求平台從產品設計階段就納入安全機制，並向新舊用戶發送通知，讓他們自行選擇是否採用演算法安排的預設動態消息，希望藉此提高用戶自主權，減少沉迷風險與網路傷害。

這是澳洲加強監管科技巨擘的最新動作。澳洲去年底率先禁止未滿16歲青少年使用社群媒體，隨後有多國推動類似限制。

各國監管機關日益關注社群平台的設計是否容易讓人上癮。Meta上月同意支付最高180億美元，與美國各州就社群媒體傷害青少年的訴訟達成和解，承諾限制青少年使用社群媒體的時間，並禁止他們未經父母同意就關閉部分安全設定。歐盟也在調查Meta的產品是否會讓兒童成癮。

政治與監管顧問公司Flint Global駐新加坡合夥人Ewan Lusty指出，執行細節尚不明朗，但澳洲的做法呼應各國強化用戶控制權的趨勢，數位服務也正逐漸提供更細緻的使用體驗控制選項。

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